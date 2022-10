Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli, la giornalista chiede scuse ufficiali

Iva Zanicchi insulta in maniera grave Selvaggia Lucarelli dopo un voto basso ricevuto a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle 2022 è tornato in onda con una puntata davvero esplosiva: dalla furia di Giampiero Mughini che ha minacciato “calci in c*lo” ai giudici che gli hanno dato voti bassi, passando alle esibizioni sorprendenti di Luisella Costamagna ed Enrico Montesano, arrivando poi alla storia a tinte rainbow di Alex Di Giorgio e le immancabili uscite stonate di Rossella Erra. Nel corso di questo esordio c’è stato tempo persino di vedere Selvaggia Lucarelli emozionata davanti alla prima coreografia del suo compagno Lorenzo Biagiarelli ma ben presto arrabbiata a causa di alcune uscite volgari fatte su di lei da Iva Zanicchi.

Purtroppo, il clima di grande festa e goliardia di questa puntata d’esordio del talent show vip di Milly Carlucci è stato rotto da una infelice uscita fatta da Iva Zanicchi nei confronti della giornalista nonché giudice del programma: la cantante ha dato della “tr*ia” a Selvaggia Lucarelli per ben due volte, approfittando del microfono abbassato durante la fase di votazione.

Ballando con le Stelle 2022: Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli

Tutto è accaduto poco dopo l’esibizione di Iva Zanicchi in coppia con il suo maestro Samuel Peron. Come di consueto, finita la performance, i giudici sono chiamati ad un commento preliminare prima di alzare la paletta ed annunciare pubblicamente il loro voto. Dopo il parere molto accomodante di Carolyn Smith, il clima si è scaldato con le opinioni di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno sbattuto in faccia ad Iva Zanicchi il suo scarso rendimento sulla pista da ballo.

Dopo una litigata a tre fra Iva Zanicchi, Selvaggia Lucarelli e Samuel Peron (che faceva il fumantino avvocato difensore della cantante), si è poi passati ai voti: Selvaggia Lucarelli ha assegnato voto zero e Guillermo Mariotto si è fermato a voto uno.

La Zanicchi – visibilmente annoiata dal basso voto assegnato dalla giornalista – ha insultato la giudice dandone della “tro*a” per poi ribadirlo subito dopo l’orecchio del suo maestro che, udito l’insulto, si è fatto sopra una risata di circostanza.

La faccenda è esplosa poco dopo sui social e Milly Carlucci ha provato a mettersi sopra una pezza scusandosi a nome suo e della trasmissione intera rispetto a quanto accaduto, omettendo i nomi delle due protagoniste e dell’insulto pronunciato però.

Ma le scuse non devono di certo arrivare dalla conduttrice ma da chi ha lanciato l’offesa. Ragion per cui, poco prima della fine della puntata, Selvaggia Lucarelli ha chiesto attraverso il suo profilo Twitter delle scuse ufficiali da Iva Zanicchi per quanto pronunciato a microfono acceso in diretta tv. A supportare la richiesta, sempre via Twitter, c’è anche il collega di giuria Fabio Canino.