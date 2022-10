Ore di ansia per Rosa Perrotta e Pietro: Ethan sta meglio dopo la corsa in ospedale

Il piccolo Ethan ora sta meglio ma quanto paura per Rosa e Pietro che lo hanno dovuto portare in ospedale. Poi rassicurano tutti

Ore di grande preoccupazione per tutta la famiglia di Rosa Perrotta. Sabato e domenica infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di quello che stava succedendo al piccolo. Ethan da giorni non stava bene, con una strana febbre e la tosse. La situazione però è peggiorata nelle ultime ore, quando su tutto il suo corpo hanno iniziato a uscire degli sfoghi molto importanti, delle macchie su tutta la belle. Rosa aveva già chiamato il pediatra in precedenza, comprendendo che la situazione non fosse delle migliori. Poi ha anche raccontato che cosa stava accadendo, dicendo che avevano escluso che si potesse trattare di una allergia. L’ex tronista spiega che si è accorta di queste macchie sulla pelle di Ethan ( che mostra con alcune foto sui social, sembrano un po’ pizzichi di zanzara un po’ sfoghi ed eruzioni cutanee) solo per caso perchè il bambino sembrava stare meglio e continuava a giocare, nonostante un po’ di tosse. “Non si lamentava di nulla, non si grattava” ha detto Rosa. Quando però ha visto gli sfoghi dalle machine della maglia, ha capito che il piccolo non stava bene. Per fortuna però, tutto sembra essere sotto controllo, nel senso che, con una cura, Ethan dovrebbe stare meglio. Si sarebbe trattato, secondo i medici, di un classico sfogo che i bambini hanno dopo giorni di febbre. Una conseguenza naturale a situazioni di questo genere.

Come sta Ethan dopo la corsa in ospedale

Rosa rassicura tutte le persone che la seguono con affetto, raccontando che Ethan adesso sta meglio: in ospedale gli hanno dato del cortisone e antistaminico. “I bronchi stanno meglio ma nei prossimi giorni dovrà fare una cura a base di cortisone” ha spiegato Rosa Perrotta sicuramente più tranquilla ma molto provata vista la grande preoccupazione per il piccolo. “Vi volevo tranquillizzare perchè vi siete preoccupati davvero tanto” ha detto Rosa Perrotta ringraziando tutte le persone che seguono lei e Pietro Tartaglione e che hanno mandato tanti messaggi per chiedere notizie del piccolo Ethan.