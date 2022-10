Antonella Clerici e Vittorio Garrone beccati a Milano per un dolce incontro

Antonella Clerici e Vittorio Garrone insieme a Milano. Beccati dai paparazzi sono una coppia che fa innamorare

Si amano come il primo giorno, anzi di più e Antonella Clerici e Vittorio Garrone non temono di mostrarlo. I paparazzi di Chi li hanno beccati insieme a Milano, mano nella mano e baci appassionati, sembrano due ragazzini e il loro è infatti un grande amore, forse il più grande per entrambi. Gli scatti per le strade di Milano mostrano tutto un dolce percorso. Vivono ormai da tempo ad Arquata Scrivia nella casa nel bosco dell’imprenditore ma è a Milano che la Clerici lavora. Quando può Garrone la raggiunge negli studi televisivi e anche questo tiene vivo il loro rapporto. Sei anni di relazione, una storia d’amore che Antonella Clerici e Vittorio Garrone alimentano ogni giorno con tante piccole attenzioni. Sono bellissimi e felici, per niente infastidi dalla presenza dei fotografi.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone dopo il lavoro la dolce complicità

Garrone era a Milano per incontrare la figlia Agnese, terminato il suo tenero impegno da papà ha raggiunto la compagna che aveva un incontro di lavoro. E’ bellissimo ritrovarsi, darsi appuntamento quando c’è un amore così pieno di emozioni e passione. Ed eccoli insieme Antonella Clerici e Vittorio Garrone, beccati dai paparazzi, sorridono, si abbracciano, poi un bel bacio appassionato, pronti a tornare a casa insieme e a godersi tutta la serenità di una serenata come tante, normale e bellissima.

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno fuori dagli studi televisivi cerca di evitare il più possibile altri impegni di lavoro, il suo tempo libero desidera dedicarlo alla famiglia, al relax. Maelle è un’adolescente e ha bisogno di tante attenzioni ma poi non c’è solo Vittorio a casa, c’è tutta una bellissima famiglia allargata, i figli del suo compagno che chiama i “fratelloni di Maelle” e poi gli amici, i cani, le passeggiate nel bosco. Una coppia che fa innamorare.