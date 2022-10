L’ex marito di Adriana Volpe smentisce ogni accusa: menzogne e scorrettezze

Dopo le accuse di Adriana Volpe, parla anche il suo ex marito e smentisce ogni accusa

Dopo le pesanti accuse che Adriana Volpe ha fatto nelle aule di tribunale, e non in tv, parla il suo ex marito, e lo fa attraverso la sua legale. Laura Corbetta, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Messaggero, per smentire quello che Adriana Volpe ha raccontato. E’ facile pensare che le versioni delle due persone coinvolte in questo processo, siano molto diverse, anche in aula, Roberto Parli, ex della Volpe, smentirà tutte le accuse a suo carico, ma saranno i giudici a stabilire dove sta la verità.

E’ giusto però dare spazio anche alle parole dell’uomo, che ha sempre negato le pesanti accuse che la Volpe gli ha rivolto. “È con indignazione per ciò che ha letto dalle svariate testate giornalistiche che Roberto Parli smentisce tutte le gravi accuse mosse dalla moglie, soprattutto quelle riguardanti la figlia che, anzi, è sempre stata da questi protetta” si legge sul Messaggero. Ricordiamo che sui giornali sono arrivate le dichiarazioni che la Volpe ha fatto in aula, nel corso del processo a carico del Parli per maltrattamenti in famiglia.

La difesa dell’ex marito di Adriana Volpe

Sempre sulle colonne del Messaggero si legge: “Con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito le gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari. Accuse che Roberto Parli contesta e che saranno fatte oggetto di adeguata difesa e smentita, essendo il processo alle prime battute“.

E ancora: ” semmai, è sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie”. Una triste vicenda, per la fine di un matrimonio da favola che si è trasformato in un matrimonio da incubo.