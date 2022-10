Loredana Lecciso e Romina Power si scontrano e per Al Bano non c’è pace

Era inevitabile che dopo l'ultimo episodio scoppiasse la guerra tra Loredana Lecciso e Romina Power

Cosa è successo dopo l’intervista di Loredana Lecciso a Domenica In, come sono i rapporti della compagna di Al Bano dopo la diffida di Romina Power? La Lecciso ha scoperto in diretta su Rai 1 che non poteva nominare Romina e questa settimana il settimanale Nuovo riporta quella che sarebbe la situazione rovente tra le due. Il colpo di scena svelato da Mara Venier nel salotto di Domenica In non ha di certo lasciato indifferente Loredana Lecciso. Sembrava che gli animi fossero più sereni in casa Carrisi e invece Al Bano sembra dovere ancora soffrire per queste faide familiari. Il cantante di Cellino San Marco da tempo chiede una tregua, chiede alle mamme dei suoi figli di fare pace, di risolvere ogni cosa ma è un regalo che chissà chi delle due non desidera fargli.

Romina Power stuzzica e Loredana Lecciso reagisce?

Sulla rivista Nuovo si legge di una fonte che avrebbe raccontato: “Loredana si sente danneggiata. Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie di Albano, sul palco gioca a fare l’innamorata. Lory è davvero stanca”.

Sarebbe stato un amico della Lecciso a raccontare tutto: “Finché si trattava di condividere ogni tanto gli spazi, Loredana ha fatto buon viso a cattivo gioco. Romina è stata per un lungo periodo ospite nelle tenute Carrisi in una casa a sua disposizione. Ma con questa diffida va ad intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in tv. Oltre alla beffa, c’è anche un potenziale danno economico da non sottovalutare”. Possibile che sia solo colpa di Romina Power?

Sembra che la diffida abbia infastidito anche Mara Venier ma intanto è Loredana Lecciso la più colpita e sembra continui a trattenersi solo per amore dei due figli avuti da Al Bano. Di certo Romina scomodando i suoi legali ha lanciato un segnale per niente distensivo, la guerra continua.