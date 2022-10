L’ex di Anna Falchi: “Ci siamo lasciati ma ci ho guadagnato io”

Non è molto carino il racconto dell'ex di Anna Falchi. Andrea Ruggieri spiega la sua delusione

Sembrava un capitolo chiuso da tempo quello tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri, soprattutto dopo la conferma della conduttrice della sua nuova storia d’amore con Walter Rodinò. A Un giorno da pecora l’ex compagno di Anna Falchi ha raccontato la sua delusione, credeva che quella fosse la sua famiglia. Al politico e giornalista non sono piaciute le modalità con cui tutto è finito e ne parla, spiega delle interviste della Falchi a sua insaputa. Non sono rimasti amici, è evidente, lo sottolinea, per lui è impossibile dopo tanti anni insieme. Chiude dicendo che ad Anna Falchi vorrà sempre bene ma non è carino uno dei suoi commenti.

L’ex compagno di Anna Falchi a Un giorno da pecora confessa tutto

“Con Anna ci siamo lasciati, è stata una cosa dolorosa, come sempre quando finiscono queste storie. Io poi avevo decretato che quella sarebbe stata la mia famiglia e quindi mi fa ancora meno piacere” fin qui commenti che in genere fanno tutti dopo la fine di una lunga storia d’amore. Andrea Ruggieri ha però aggiunto anche altro.

“E poi ci sono le modalità con cui è finita: lei ha parlato coi giornalisti facendo interviste che mi ha tenuto nascoste invece che con me, e questo è stato ancora meno simpatico”. La conclusione è bruttina: “Alla fine a conti fatti credo di averci guadagnato io. Non si resta amici quando si sta insieme così tanto – poi cerca di recuperare – È andata così, fa parte della vita e io comunque ad Anna vorrò sempre bene”. Anna Falchi intanto si gode il suo nuovo bellissimo amore. Ma anche lei quando è finita con Ruggieri ha detto la sua: “Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo un po’ data per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio”.