E’ finita tra Federico Fashion Style e Letizia: le parole sui social

La compagna di Federico Fashion Style annuncia la fine della storia con il parrucchiere

Meno di un anno fa, ci eravamo commossi con la storia d’amore di Federico Lauri e della sua compagna Letizia. Sulla pista di Ballando con le stelle la loro amatissima bambina scendeva in pista per danzare con suo padre, protagonista del programma di Rai 1. Oggi invece, un annuncio che nessuno si aspettava. Federico Fashion Style e la sua compagna Letizia Porcu si sono lasciati. E a dispetto di quello che ci si aspettava, è stata lei, meno famosa tra i due, ad annunciare la fine della storia. Federico e Letizia non si sono mai sposati ma la loro relazione durava da quasi 18 anni. Oggi purtroppo però, questo amore è finito. Un’altra coppia scoppia in questo 2022 in cui davvero, molti amori stanno finendo.

Federico Fashion Style e sua moglie Letizia Porcu si sono lasciati

I due stavano insieme da oltre un decennio e hanno avuto anche una bambina con fecondazione assistita, come più volte Federico ha raccontato, rivelando in diverse interviste che era un loro grande sogno, quello di diventare genitori; qualcosa per la quale avevano lottato per anni. A darne l’annuncio è stata Letizia su Instagram. “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita di nostra figlia“ ha scritto quella che quindi oggi è l’ex compagna di Federico Fashion Style.

Proprio poche ore fa, Letizia e Federico si erano mostrati come sempre sereni sui social, per il party organizzato dal parrucchiere. A quanto pare la relazione è finita, ma resta davvero un grande bene tra due persone che per tanto tempo sono state insieme. E anche una bella serenità: ieri sera Federico era più che scatenato alla festa per il suo compleanno! Insieme a lui, oltre a tutti gli amici vip e non, anche la piccola e la sua ex, Letizia. Nessun commento al momento da parte di Fashion Style, che non ha scritto o detto nulla sui social.