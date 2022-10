Belen e Stefano tornano a casa ed è subito grigliata in famiglia

Belen e Stefano a casa dopo Londra e la cena è perfetta con i figli e la grigliata

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pochi giorni fa si sono concessi una breve vacanza a Londra, una fuga di coppia svelata subito dalla showgirl. Felici come non lo sono mai stati prima hanno vissuto quei giorni da veri turisti, da semplici innamorati mostrando un po’ del loro amore. La loro agenda è sempre piena di impegni, di treni e aerei da prendere ma il ritorno a casa è sempre il momento più bello. Ad attenderli a Milano Santiago e Luna Marì e una golosa grigliata. L’amore fa venire fame ma dopo il soggiorno a Londra per Stefano e Belen non c’è niente di meglio di una grigliata, anche se entrambi adorano la pasta. C’è da tenersi in forma e carne e contorni mettono d’accordo tutti in famiglia. Sono tornati a casa ma solo il tempo di coccolare i bambini, Stefano De Martino ha già preso un altro aereo per Napoli.

Belen pubblica la passione risbocciata con Stefano

Dopo la fuga d’amore a Londra ci sono tanti video e foto da mostrare e un po’ alla volta è la showgirl argentina a pubblicate tra una storia e l’altra pillole d’amore. Gli altri si separano e Belen e Stefano invece decidono di tornare insieme per sempre. Dopo due crisi e due separazioni adesso sono tornati sotto lo stesso tetto ma De Martino non rinuncia al suo appartamento a Milano e in più c’è la meravigliosa villa acquistata a Posillipo.

La foto del bacio in ascensore racchiude tutto della loro nuova vita fatta di viaggi per lavoro e per amore, di voglia di rincorrersi ovunque, con e senza figli. Un equilibrio che questa volta sembra davvero perfetto. Non è un caso se il loro matrimonio non è mai stato annullato, c’è chi aveva capito che non era finita e ha atteso senza sbagliare.