Chanel Totti con un video prende in giro il padre che adora

Il video di Chanel Totti su Tik Tok ha fatto il giro della rete. Prende in giro suo padre ma non sono immagini banali

Dopo le foto di Francesco Totti allo stadio con Noemi Bocchi, le storie e le dichiarazioni ci pensa Chanel a prendere in giro suo padre. Un video su Tik Tok e ancora una volta Chanel Totti dimostra che in famiglia, almeno tra padre e figli, regna l’armonia. E’ l’ex coppia che ha problemi ma è evidente che Chanel, Cristian e la piccola Isabel non siano coinvolti. Intanto, la gag della figlia di Totti e Ilary Blasi ha fatto il giro della rete. La bellissima figlia dell’ex calciatore prende in giro il padre ma nel video c’è anche lui. Tornano le frasi e le interviste storiche dell’ex capitano della Roma e sua figlia si diverte.

Francesco Totti: “Bullizzato”

“Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Se**o? ‘Na cifra” ripete Chanel Totti mentre cammina in casa con il papà, poi lo abbraccia ma esagera ed è evidente la voglia che tutto sia leggero. Nella didascalia si legge “bullizzato”. Non è un video banale, nonostante tribunali, ripicche, presunta o reali corna, legali e nuovi compagni Totti e Ilary Blasi sono riusciti a tenere i loro figli fuori da tutto. I ragazzi sono evidentemente neutrali, sono andati ben oltre la scelta dei genitori, come è giusto che sia. Non è messo in discussione l’amore per loro ma quello che c’è stato tra l’ex calciatore e la conduttrice.

Posizione neutrale per i figli che si mostrano sui social sia con la madre che con il padre, che esprimono l’amore per l’uno o per l’altro con dediche affettuose, come in occasione del compleanno di Francesco.

I paparazzi hanno anche mostrato i tre figli vivere serenamente il legame del Pupone con la sua nuova compagna, a casa di Noemi Bocchi e al ristorante dove lei ha organizzato la festa per lui. Peccato che il resto sia sfuggito di mano ad Ilary e Francesco ma non ai loro figli.