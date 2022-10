Totti e Noemi, gli amici raccontano della loro famiglia allargata

Gli amici di Francesco Totti e Noemi raccontano della loro famiglia allargata e già felice

Ilary Blasi è sempre più bella e libera ma Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già una famiglia allargata. Molti si chiedono da quanto fossero in realtà in crisi Totti e Ilary visto che lui ha già voltato pagina, così coinvolto in una uova storia d’amore, al centro di un’altra famiglia. Sono gli amici che sembra abbiano confidato al settimanale DiPiù dei retroscena importanti della nuova vita dell’ex calciatore. Abbiamo già visto i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi incontrare più volte il padre con la nuova compagna e sembra che lui desideri portarli con sé il più possibile. Ci sono progetti importanti per la nuova coppia, ed è importante anche il legame che i figli della Bocchi sembrano avere con Francesco.

I figli di Totti e Noemi Bocchi, una nuova famiglia

Dopo le storie pubblicate dall’ex calciatore e il video della coppia allo stadio è un amico di Totti a raccontare: “Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme”.

Francesco e Noemi portano lo stesso anello al dito e non si nascondono più. Le loro precedenti storie sono ormai archiviate ma tutti fanno notare che Totti e la Bocchi condividono anche le stesse preoccupazioni, quelle che si nascondono dietro le rispettive separazioni e le cause da affrontare in tribunale. Uniti anche in questo si sorreggono a vicenda, tutto parla di una storia d’amore importante, di una famiglia allargata e già felice.