Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti: le foto su Chi

E' la rivista Chi a pubblicare i primi scatti che mostrano Antonella Fiordelisi insieme a Massimo Giletti...Cosa c'è tra loro?

Che cosa c’è stato tra Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi? Prima di comprare il numero della rivista Chi in edicola questa settimana, forse nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere delle foto che ritraggono insieme, la concorrente del Grande Fratello VIP 7 e il conduttore di Non è L’arena. E invece, proprio come si legge sulla rivista diretta da Signorini, tra i due ci sarebbe stata una relazione, prima che la Fiordelisi entrasse nella casa più spiata di Italia ( si era parlato anche di un flirt con Stefano de Martino, che però risalirebbe a prima che il napoletano tornasse con Belen). La strana coppia, quella formata da Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi, avrebbero avuto una breve relazione.

Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi sono stati davvero una coppia?

Trapelano, nello stesso giorno in cui la rivista arriva in edicola, alcuni scatti sui social, che mostrano Antonella e Massimo insieme ma non si vedono effusioni o baci, solo alcune tenerezze tra amici.

Sulla rivista Chi invece si legge: “Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana. Forse uno degli ultimi a resistere alla tentazione di vincere la solitudine e provare ad affidarsi a un’altra persona.“

E poi alcuni dettagli di quello che sarebbe successo tra i due: “Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip. “

Una scelta quella di Antonella, che avrebbe influenzato il proseguo della relazione. Sulla rivista di Signorini infatti si legge: ” Di certo il conduttore, seduttore e gentiluomo, ha conservato un rapporto di amicizia con la Fiordelisi, come nel suo stile. Fatica ad amare, ma sa volere bene. Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena”. Se ne parlerà nelle prossime puntate del GF VIP 7? Staremo a vedere…