Ciro Immobile annuncia la nascita del quarto figlio e svela il nome scelto

E' Ciro Immobile ad annunciare che è nato il quarto figlio e a svelare il nome del piccolo

Che giornata oggi per Ciro Immobile: è diventato papà per la quarta volta ma non sono tutte rose e fiori in queste ore per il calciatore. Intanto, si emoziona e stringe tra le braccia sua moglie, Jessica Melena. La coppia ha annunciato il nome scelto per il piccolo, un annuncio ovviamente sui social ma con una foto che si distacca almeno un po’ dalle altre. Uno scatto più originale in sala parto con la manina del piccolo che spunta dal lenzuolo verde. Sono i primi attimi di vita del figlio di Ciro Immobile e Jessica Melena, così la famiglia si allarga e il benvenuto al bebè è già pieno d’amore.

Il nome scelto per il quarto figlio di Ciro Immobile e Jessica Melena

“La famiglia si allarga in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica Melena vera campionessa!!!benvenuto Andrea ti amiamo” ed è con l’annuncio più semplice e dolce che Ciro Immobile svela il nome scelto per il pargolo e ancora una volta si rivolge a sua moglie: “Vera campionessa”. La coppia ha già due figlie, le piccole Michela e Giorgia, e il piccolo Mattia, adesso la squadra è perfetta e almeno via social è tutto così perfetto.

Ciro Immobile annuncia la nascita di suo figlio Andrea ma deve anche cedere alla notizia peggiore, non potrà tornare in campo prima di gennaio. Per il calciatore il 2022 si chiude in anticipo a causa di una lesione di secondo grado alla coscia sinistra.

Tantissimi gli auguri che in un’ora hanno commentato il post di Immobile, da Simona Ventura ad Andrea Sannino ma la lista dei tifosi famosi è lunghissima, da Nino D’Angelo a Pio e Amedeo, ovviamente gli amici più cari della coppia, Arianna Mihajlovic, Gaia Lucariello e tanti altri. Tutti felici per l’arrivo del principino in casa del calciatore.