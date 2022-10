E’ Vittorio Garrone a raccontare il serrato corteggiamento ad Antonella Clerici: 3 mesi

Quanto amore nelle parole di Vittorio Garrone che racconta di come ha corteggiato Antonella Clerici prima che lei cedesse...

Non parla mai molto, almeno in pubblico, Vittorio Garrone, ma nella prima intervista di coppia per il Corriere della sera, il compagno di Antonella Clerici si sbilancia davvero, e spiega come è sbocciato questo amore e come ha capito che in Antonellina, c’era qualcosa di diverso dalle altre donne. Il vero cupido di questa storia, come la Clerici ha raccontato più volte, è stata Evelina Flachi, grande amica ma anche protagonista dei programmi di Rai 1; la Flachi aveva capito che Garrone sarebbe stato perfetto per Antonella e non sbagliava. Dal primo incontro, racconta Garrone, è iniziato un corteggiamento serrato che è durato per tre mesi. E la Clerici, con gli occhi ancora pieni d’amore per il suo compagno, ricorda di quelle lettere, profumate, che lui le mandava. Un uomo vecchio stampo, che ha subito conquistato il suo cuore. Prima di sbilanciarsi però, si è lasciata corteggiare.

Le dolcissime parole di Vittorio Garrone per la sua Antonella Clerici

Fa anche una confessione Vittorio Garrone e spiega che sapeva, chi era Antonella Clerici, una conduttrice tv, ma prima di incontrarla a Roma, si è informato. E spiega: “Prima dell’incontro un’occhiata su Google l’ho data. Quando è entrata al ristorante, è stato un colpo di luce. “

Un vero e proprio colpo di fulmine per certi aspetti: “Ci siamo messi a parlare e ci siamo dimenticati della nostra amica. Dopo, sono rimasto lì, nel vuoto lasciato dal suo taxi, come un ebete. Sono tornato in albergo e camminavo sulle nuvole. Accadeva sei anni fa, avevo 50 anni, ho pensato: con una donna così affascinante e intelligente non posso usare tattiche, devo essere come sono e speriamo che non mi dica “rimaniamo amici”. Allora, le ho mandato un messaggio. Ci è voluto un po’… Tre mesi di corteggiamento.” Tra le frasi più dolci che Vittorio ha dedicato alla Clerici c’è questa: “Le ho scritto “tu, per me, sei il tempo senza tempo”.

E poi è successo quello che non si aspettavano, si sono lasciati travolgere dalla passione e i loro primi baci sono finiti sulla rivista Chi. La Clerici spiega che non è stato proprio il massimo, perchè avrebbero voluto avere più tempo per parlare con i ragazzi, lei con Maelle, Vittorio con i suoi figli. Alla fine però, la storia dura ancora oggi, dopo sei anni, ed è andata anche bene così.