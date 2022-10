Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, le nuove foto smentiscono la crisi

Crisi o matrimonio? Le nuove foto di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico smentiscono le difficoltà della coppia

Ancora una volta sono le foto scattate dai paparazzi e pubblicate da Chi a smentire le voci di crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Nessuna crisi per la coppia che dopo ben 8 anni d’amore prosegue con la stessa complicità dei primi tempi. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico passeggiano per le strade di Roma, tutto appare molto romantico con il portiere che si lascia andare a baci e sguardi complici, poi arriva una risata che più di tutto mettere a tacere chi li vuole vicino all’addio. L’ultima paparazzata risale allo scorso giugno, Buffon e la D’Amico erano insieme a Venezia, poi è arrivata la proposta di matrimonio di Alessandro Nasi ad Alena Seredova e in molti hanno pensato che invece Gigi e Ilaria non si sono ancora sposati.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono in difficoltà o vicine alle nozze?

Gli appassionati di gossip si dividono ma la verità è nelle brevi vacanze o passeggiate che la coppia si concede. Nessuna crisi, il loro legame è solido e questo giustifica il presunto tradimento di Gigi Buffon quando era sposato con la splendida modella Alena Seredova, madre dei suoi due figli più grandi. Ognuno ha trovato un amore per cui valeva la pena provarci ancora ma è la Seredova ad andare per prima all’altare, anche lei è diventata di nuovo mamma.

La famiglia però non sarà mai allargata, pochissime le foto sui social che ritraggono la nuova famiglia di Buffon. Alena ha più volte ripetuto che per lei la famiglia allargata non esiste, almeno non nel suo caso, non ci crede, non sarebbero legami sinceri fino in fondo.

Gigi e Ilaria sono una coppia dal 2014, ufficialmente il loro amore è nato in estate quando i paparazzi li hanno beccati insieme. Sono diventati genitori di Leopoldo Mattia ma al momento non sembrano interessati al grande passo però non c’è nessuna crisi in corso.