Stefania Orlando, la verità sulla fine con Simone: “Abbiamo sofferto entrambi”

Hanno davvero sofferto entrambi per la fine del matrimonio? La verità di Stefania Orlando

L’addio ufficiale risale a settembre ma Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi era già da un po’ di tempo che avevano iniziato a fare i conti con la realtà. La conduttrice usa queste parole per descrivere la fine di un amore che l’ha portata alla separazione. E’ stata un’estate difficile per entrambi ma è ad agosto, i primi di agosto, che c’è stata la rottura definitiva, Stefania Orlando e suo marito avrebbero atteso ancora altro tempo prima di parlarne e rendere ufficiale la fine del loro matrimonio ma hanno voluto evitare che la loro storia venisse strumentalizzata, il gossip aveva già intuito e loro non potevano permettere pettegolezzi che avrebbero solo fatto del male ad entrambi e mancato di rispetto a quello che c’è stato. Stefania Orlando è di nuovo single ma non è stato semplice per nessuno dei due arrivare alla decisione.

Stefania Orlando: “succede, fa male ma succede”

“Abbiamo fatto i conti con la realtà” hanno dovuto guardarsi con sincerità, hanno sofferto entrambi. Alla rivista Chi la Orlando ha spiegato: “C’è un momento di negazione iniziale dove la prima cosa che si pensa è ‘No, dai, non è possibile’. Poi si inizia a fare i conti con la realtà, con il dolore. Salite e discese, up and down. Ha presente le montagne russe? Quelle. La parola d’ordine, in certi casi, è accettazione. Bisogna accettare che alcune persone, a un certo punto, decidano di non voler più far parte della nostra vita”.

E’ di comune accordo che hanno anche deciso di comunicare la fine del matrimonio: “Abbiamo deciso di dire la verità. Volevamo evitare qualsiasi strumentalizzazione e bloccare, sul nascere, assurde ricostruzioni. Non era giusto per me, per lui né tantomeno per l’amore che abbiamo provato per quasi 15 anni”.

Stefania Orlando racconta il suo dolore: “Quando le cose non vanno nel verso giusto bisogna lasciarle andare. Non è egoismo, è amore… Abbiamo sofferto tanto entrambi”.

Non è facile adesso la sua vita, sta male: “E’ come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita” vorrebbe solo stare bene ma è presto, troppo presto dopo tanto amore.