Stefania Orlando: la depressione, l’egoismo in cui si era chiusa dopo il GF Vip

Nella scorsa edizione del GF Vip Stefania Orlando è rimasta in gioco dall’inizio alla fine, lunghi mesi lontana da tutto e tutti. Non è stato semplice per lei tornare alla vita reale. Ha già confidato la crisi con il marito, oggi superata, ma a Verissimo racconta cosa è accaduto. “Sono tornata una donna serena, non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima, nemmeno i dialoghi, non mi aprivo, ero chiusa a riccio sotto tutti i punti di vista”. Una cosa che ha creato problemi in una coppia che durava da tredici anni. E’ la prima volta che Stefania Orlando ha dovuto affrontare una crisi con suo marito, ha rischiato di perderlo. Per la prima volta nella vita ha assaporato la mancanza di responsabilità ed è arrivato l’egoismo confida la Orlando. Si è sentita tanto in colpa nei suoi confronti perché Simone è sempre stata la persona che l’ha capita, l’unica, sempre. Stefania Orlando si commuove mentre ne parla, sa che deve dire grazie a lui, mentre lei dopo il reality show ha vissuto tutto l’egoismo.

Stefania Orlando a Verissimo

“Lui è stato talmente forte e paziente da aspettare. Aveva capito che sua moglie era tornata fisicamente ma doveva ancora tornare e sono tornata alla fine. Felice di riprendere in mano tutto, tutta la mia vita, le mie responsabilità”. Era entrata nella casa del GF Vip con una vita che la rendeva felice, soddisfatta ma restare chiusa e lontana da tutti per così tanto tempo l’aveva cambiata, non era più lei.

Sa anche che il Grande Fratello Vip le ha fatto un grande dono, quello di avere un nuovo rapporto con suo padre. E’ grazie al reality show di Canale 5 se hanno iniziato ad abbracciarsi e abbattere quel muro di imbarazzo che è così comune a tanti. Non rimpiange niente, rifarebbe tutto, anche gli sbagli. E’ tornata forte e orgogliosa della sua vita.

