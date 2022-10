Anche per Elisabetta Canalis e Brian Perri matrimonio finito?

Cosa sta succedendo alle coppie più famose? Sembra siano in crisi anche Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono in crisi o addirittura si sono già lasciati, il loro matrimonio è davvero finito? E’ la rivista Nuovo a spettegolare sulla vita privata di Elisabetta Canalis e suo marito e ovviamente non è niente di ufficiale, la coppia non ha detto nulla ma l’indiscrezione è davvero strana. Circa due mesi fa la più famosa ed amata delle ex veline more di Striscia la notizia ha pubblicato l’ultima foto in vacanza con suo marito e la loro bellissima figlia, poi nessun altro scatto di famiglia, tranne che ripescare una foto in tre per fare gli auguri di buon compleanno alla piccola Skyler Eva. Perché adesso arriva il pettegolezzo sul matrimonio che sarebbe al capolinea? E’ un periodo nero per le coppie famose, forse anche la pandemia ha contribuito ma fino a quando non arriverà la conferma della Canalis ci piace pensare che siano solo chiacchiere e che la famiglia di Elisabetta e Brian Perri sia ancora forte e in piedi.

Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi?

La coppia si è unita in matrimonio nel 2014, la nascita della loro bambina ha reso tutto perfetto e con suo marito Ely ha deciso di non lasciare Los Angeles, nonostante la nostalgia dell’Italia, degli amici, della famiglia. Ha preso l’aereo così tanto volte per tornare a casa, per lavoro e per la Sardegna ma adesso arrivano voci strane.

“Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione” scrive Nuovo ma non aggiunge altro. Il matrimonio tra la showgirl e il chirurgo americano è davvero in crisi? Si sono conosciuti due anni prima delle nozze durante una festa di Halloween, poi il sì ad Alghero e nel 2015 la nascita di Skyler Eva. Tra i loro sogni quello di vivere in Italia ma solo quando saranno un po’ più in là con gli anni. Sogno svanito?