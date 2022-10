Cristina Marino scopre il pancione e forse anche il nome del bebè

Cristina Marino scrive sui social un indizio, sembra sia il nome della seconda figlia

Cristina Marino è incinta del secondo figlio o della seconda figlia, lei e Luca Argentero non hanno rivelato se sarà maschio o femmina ma c’è un indizio che fa supporre ci sia già un nome per il bebè. Di recente è stato il gossip ad immaginare che Cristina Marino sia in dolce attesa di un maschietto ma la coppia non ha confermato né smentito, sempre attenta a non svelare dettagli importanti della vita privata. Da sempre Luca Argentero e Cristina Marino non gradiscono le foto dei paparazzi, le intromissioni di pettegoli, la curiosità di chi vorrebbe conoscere molto di più del loro mondo, anche della piccola Nina Speranza. Dalle ultime foto appena pubblicate sui social dall’attrice e imprenditrice sembra ci sia un indizio, il nome della seconda figlia.

Cristina Marino aspetta la seconda figlia?

L’indizio sembra svelare che Nina avrà una sorellina. Bellissima Cristina in pantoloncini e top mostra il pancion. Due bellissimi scatti della sua secondo gravidanza e nella didascalia scrive: “Il SOLE dentro”. In tantissimi hanno immaginato che Sole sia il nome scelto da Luca e Cristina, che la Marino aspetti una bimba, la sorellina di Nina.

E’ davvero molto probabile che Sole sia il nome della piccola. Gli amici vip non dicono nulla sul nome, si limitano a fare i complimenti alla bellissima mamma capace di restare sempre in forma, anche perché di esperienza ne ha molta, è parte del suo lavoro. Giusy Buscemi le scrive che è una mamma stupenda, Elisabetta Canalis le invia un cuore rosso, Luca Argentero sempre più innamorati di lei.

E anche oggi non mancano tra le sue storie di Instagram le immagini del marito con la loro bambina. Questa volta lavorano sodo entrambi, Luca Argentero si occupa dell’orto e la loro piccolina lo imita con gli attrezzi giocattolo e i guanti. Sono in attesa di Sole?