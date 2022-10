Melissa Satta delusa dai motivi dell’addio di Mattia Rivetti

E' dura per Melissa Satta accettare perché è finita con Mattia Rivetti

Dopo il divorzio da Boateng questa volta Melissa Satta credeva di avere trovato il vero amore della sua vita, era sicura che con Mattia Rivetti potesse costruire un futuro felice, una nuova famiglia. E’ il settimanale Oggi a riportare quelli che sarebbero stati i motivi della separazione tra Melissa Satta e Mattia Rivetti. Sul profilo social della showgirl ci sono ancora le loro foto insieme ma nella sua vita non c’è più traccia del suo ex fidanzata. Solo un po’ di settimane fa posavano per le foto che annunciavano il loro amore e adesso a Melissa è rimasta solo la delusione. Sembra che la crisi sia iniziata a settembre, che tutto sia precipitato in fretta, ma perché? In estate erano insieme in Sardegna ma è proprio lì che pare abbiano scoperto di avere desideri diversi.

Melissa Satta e Mattia Rivetti, l’addio a causa di una richiesta

Melissa gli ha chiesto di andare a convivere, certa che anche per il legame che si era creato tra Mattia e suo figlio Maddox fosse questo il passo giusto. La rivista di gossip racconta invece che Rivetti ha fatto un passo indietro. Dopo quasi due anni di relazione non se la sarebbe sentita, i suoi desideri non combaciavano con quelli dell’ex velina. Paura di nuove responsabilità o un sentimento che per l’imprenditore non era poi così forte?

Di certo Melissa Satta non si aspettava una reazione del genere, ovviamente amareggiata e delusa da un tale comportamento ha atteso e poi annunciato a metà ottobre che con il suo ex era tutto finito. Non ha aggiunto spiegazione e lui resta ancora più in silenzio. La cronaca rosa prova a ricostruire cosa può essere accaduto ma la verità come sempre la conoscono solo i protagonisti di questa favola finita. E’ l’ennesima delusione per Melissa, quella che ha rivelato anche nelle poche parole di addio: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie Melissa”.