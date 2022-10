Pamela Prati ripensa a Marco Bellavia e parla anche d’amore

Improvvisamente Pamela Prati si è riscoperta innamorata di Marco Bellavia...

Per fortuna che ieri sera, nello studio del Grande Fratello VIP 7, c’era anche Sonia Bruganelli, la sola che con un briciolo di lucidità ha fatto notare a Pamela Prati che lei non avesse brillato di empatia tanto quanto gli altri concorrenti, nel caso di Marco Bellavia. Abbiamo tutti ancora in mente il momento in cui Marco, diceva che Pamela poteva capirlo, avendo loro lo stesso problema, e la Prati stizzita, gli faceva capire che non doveva permettersi di parlare delle sue cose e dei suoi eventuali problemi. Ma si sa, le ship, valgono oro. Tra l’altro, la Prati, il suo adorato Marco, lo aveva anche nominato alla faccia dell’empatia e della comprensione ma tant’è…

E se per mesi ci siamo beccati i commenti su occhi lucidi inesistenti, amori impossibili, in altre edizioni, qui che a quanto pare, ci sono due persone potenzialmente interessate, ne vedremo ancora delle belle. Si perchè Pamela Prati, improvvisamente, si è persino riscoperta innamorata di Marco Bellavia ( scioccante tra l’altro che a una donna di 60 anni come Patrizia Rossetti venga in mente di chiedere alla Prati se è innamorata di un uomo che ha visto per tre giorni in un reality). A quanto pare rivedendo ieri sera Marco, con gli occhiali, con quei capelli, vestito in modo figo, la Prati ha riscoperto dei sentimenti che non si aspettava e da ore nella casa del Grande Fratello VIP 7 parla di quello che è accaduto ieri sera, speranzosa di rivedere Marco in altre sedi e che lui la aspetti…Ma certo che ti aspetterà Pamela, vuoi mettere…Questa volta la cover di Chi non ti vedrà protagonista in solitaria ma con un Marco in carne e ossa, cosa volere di più…

Alfonso Signorini, diciamolo, non aspettava altro. Perchè vi è sembrato così normale che a pochi giorni dall’inizio del GF VIP, lui avesse lo screen di un messaggio che su instagram Marco Bellavia aveva inviato a Pamela Prati sei anni prima? No, non è normale. E’ tutto finalizzato alle dinamiche che sono costruite a tavolino, le stesse, che ormai da anni, rendono questi programmi fasulli e con zero appetibilità per il pubblico, che ormai sgama senza nessuna difficoltà, i giochetti che autori e conduttore, vogliono portare avanti. Un giochetto che in questo caso è funzionato a metà, visto che Marco è uscito. Ma niente impedirà al Bellavia di far visita a Pamela Prati, magari per 3-4 giorni e stare da solo con lei, giusto per alimentare questa ship che tanto piace al conduttore…