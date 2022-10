Manuel Bortuzzo di nuovo single, Angelica precisa: “L’ho lasciato io” e spiega il motivo

Manuel Bortuzzo e la tik toker Angelica Benevieri si sono lasciati ma è lei a spiegare

Dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè era arrivata un’altra storia d’amore per Manuel Bortuzzo ma anche con Angelica Benevieri è finita. E’ la tik toker a palarne, è Angelica che desidera mettere in chiaro tutto. Racconta che è lei che ha lasciato Manuel e ai più curiosi ma anche per evitare le critiche spiega quali sono i motivi che l’hanno portata ad interrompere il loro rapporto. “L’ho lasciato io” e non poteva essere più chiara di così, è la sua risposta a chi la critica, a chi le dice che si è fidanzata con Bortuzzo solo per avere visibilità, che l’ha usato. Lui resta in silenzio, questa volta l’ex vippone non dice nulla.

L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: “Non l’ho usato”

E’ la solita storia, ancora una volta il dito puntato contro una ex del nuotatore. Si erano conosciuti la scorsa estate dopo l’addio di Manuel Bortuzzo alla principessa Lulù conosciuta all’interno della casa del GF Vip. Dopo mesi di gossip e di litigi sembra che per Manuel ci fosse un amore importante, una relazione più stabile con la tik toker. Non è andata così, si sono lasciati, anzi sembra sia stata Angelica Benevieri a dirgli addio e per un motivo ben preciso.

“Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io” ha ribadito aggiungendo che non aveva bisogno di fare le copertine, non aveva bisogno di alcuna visibilità. Non tutti le credono e lei ha aggiunto il motivo della rottura: “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare… Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”.

A Chi il nuotatore aveva raccontato che Angelica è una persona speciale, che è la cugina di uno dei suoi migliori amici e che prima di corteggiarla aveva chiesto il permesso a lui. La loro relazione non è stata priva di critiche ma adesso non c’è più nessuna storia.