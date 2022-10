Ambra e Francesco Renga insieme mostrano la domenica con i figli

Sono bellissimi Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme con i loro figli

Ambra Angiolini e Francesca Renga continuano ad essere una famiglia bellissima, come pochi. Mostrano la loro domenica insieme, Ambra e Renga con i figli, una domenica come tante. Si sono lasciati nel 2015, il cantante ha una storia d’amore con Diana che mostra pochissimo, Ambra è stata delusa da Massimiliano Allegri, ma loro due non si sono mai separati del tutto, restano famiglia. E’ la figlia Jolanda a mostrare un video della sua famiglia, una domenica con mamma, papà e il fratello Leonardo. Hanno scelto un parco divertimenti sul Lago di Garda, hanno scelto di pubblicare le immagini che si augurano possano rallegrare il lunedì di chi li segue sui social. Qualcuno pensa che Ambra e Renga siano tornati insieme, magari è vero ma chi li segue da tempo sa che il loro legame va ben oltre la separazione, l’amore di coppia è finito ma non cancellano nulla del loro passato e soprattutto sono due genitori speciali per i loro ragazzi.

Francesco Renga e Ambra Angiolini si divertono con i figli

Renga si è divertito meno di tutti, le giostre lo entusiasmano ma quando ci sale sopra ecco che la testa gira ed arriva il malore. Jolanda lo prende un po’ in giro, il suo papà è svenuto, in realtà ha paura delle giostre, ha avuto un giramento di testa. Grandi risate anche sui social ma soprattutto c’è da apprezzare una famiglia davvero speciale.

Tra tutti i commenti che parlano d’amore: “I vostri sorrisi, i ragazzi che crescono, la semplicità, l’equilibrio, il rispetto, l’intelligenza. Sono doni preziosi, dei quali non tutti possono beneficiare. Grazie per la condivisione”.

Francesco Renga e Ambra abbracciati, niente di più bello da mostrare per Jolanda che lascia questa come ultima immagine del video. “Una domenica qualsiasi della famiglia Addams raccontata da Jolanda… così, per rallegrare (si spera) il vostro lunedì. Buina settimana a tutti” scrive il cantante presentando il video della sua famiglia.