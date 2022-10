Ambra e Gianluca Grignani flirt in corso? C’è lo scoop ma non ci sono le prove

Quanto c'è di vero nello scoop delle ultime settimane che vorrebbe Ambra Angiolini e Gianluca Grignani molto vicini?

Da quando la relazione di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è terminata, alla giudice di X-Factor sono stati attribuiti diversi flirt. L’abbiamo vista con il bravissimo attore Francesco Scianna, di nuovo in compagnia del suo ex Francesco Renga…Ma è il settimanale Oggi a lanciare un clamoroso scoop che nelle ultime ore è stato ripresto anche da alcuni siti on line come TPI e Novella 2000. Pare che Ambra stia frequentando una vera rock star, un grande della musica italiana. Parliamo di Gianluca Grignani. Nulla di ufficiale è chiaro ma tra i due ci sarebbe una sorta di avvicinamento in corso. Nelle ultime ore i due protagonisti di questo, che sarebbe uno scoop clamoroso, non hanno in nessun modo commentato la notizia. Lo faranno oppure no?

La notizia a dire il vero era stata data anche una settimana fa da Dagospia ed è stata ripresa dal Oggi.

Ambra Angiolini e Gianluca Grignani sono una coppia?

Dopo che la notizia era stata data una settimana fa da Dagospia, se ne continua a parlare, visto che i due protagonisti di questo rumor non hanno commentato.

Cosa sappiamo fino a questo momento? “Secondo il settimanale Oggi, infatti, Ambra Angiolini sarebbe stata beccata a Milano in compagnia di un famoso personaggio del mondo della musica italiana: Gianluca Grignani. L’attrice-conduttrice e il cantante sarebbero stati sorpresi insieme, in atteggiamenti piuttosto teneri, in giro per il capoluogo lombardo: secondo il periodico insomma c’è qualcosa tra i due artisti e chissà che non possa trasformarsi in una vera e propria relazione.“

Però non ci sono foto, non ci sono indizi concreti, non ci sono prove. Una cosa un po’ strana considerato il fatto che almeno Ambra, è spesso seguitissima dai paparazzi. Non possiamo fare altro che attendere conferme o smentite o chissà, magari le foto di questa relazione appena sbocciata.