Elisabetta Canalis per Halloween riappare col marito: stanno ancora insieme?

Basta una foto per smentire le voci di crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri?

In passato abbiamo visto tante foto di Elisabetta Canalis e Brian Perri insieme per Halloween con la voglia di divertirsi insieme. Per Halloween 2022 arriva l’attesa foto della coppia, quella che sembra smentire la crisi ma forse non basta. E’ da tempo che si parla di quasi rottura tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, è da un po’ che non si vedono insieme, solo illazioni o matrimonio finito? La festa di Halloween mostra Ely e Brian di nuovo vicini ma forse solo per accompagnare la figlia. Skyler Eva ha 7 anni e come tutti negli Stati Uniti si è divertita tantissimo travestendosi da Hermione Granger. Non solo i bambini ma anche gli adulti trovano il loro personaggio preferito la notte di Halloween e l’ex velina di Striscia la notizia ne ha indossati due, uno più sexy, l’altro molto simpatico e tenero.

Elisabetta Canalis smentisce la crisi col marito?

La foto di famiglia è dolcissima, mamma e papà di buon mattino non si sono travestiti ma sorridono felici tenendo entrambi per mano la loro piccolina. Una foto ricordo da conservare nell’album di famiglia ma forse non basta per mettere a tacere i pettegolezzi su Elisabetta Canalis e Brian Perri. E’ stata la rivista Nuovo a scrivere del loro presunto addio, di un matrimonio ormai giunto al capolinea. Nessuno dei due ha mai commentato il gossip. Dopo le vacanze trascorse divisi e nessuna dichiarazione sembra chiaro che si fossero lasciati.

La foto di Halloween 2022 mette a tacere i pettegolezzi? CI auguriamo sia davvero così e che il sorriso di entrambi nella foto con la loro bambina sia quello che indica che tutto procede per il meglio, che magari nonostante una presunta crisi adesso sia tornato il sereno. C’è chi parla di pace fatta, chi di semplice reunion solo per amore di Skyler Eva.