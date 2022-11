Belen è già pronta per il matrimonio di Cecilia e Ignazio ma con due raccomandazioni

Belen Rodriguez fa gli auguri ma anche due raccomandazioni a Cecilia e Ignazio per il loro matrimonio

La tanto attesa proposta di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez è finalmente arrivata ma tutti attendevano anche gli auguri di Belen Rodriguez. Moser ha sorpreso tutti, soprattutto la sua compagna, Belen però non si è fatta trovare impreparata, per gli sposi ha due richieste. Ieri sera la coppia ha svelato il dolce momento, Ignazio Moser ha stupito la sua Cecilia con romanticismo e semplicità scegliendo montagna e relax, l’assenza di chiunque altro e il momento perfetto. La più piccola delle sorelle Rodriguez ha ovviamente detto sì e Belen ha dedicato ai promessi sposi una storia rivolgendo loro due richieste, due raccomandazioni che non potranno negarle.

Data del matrimonio e testimone di nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

A nessuno piacciono i matrimoni in piena estate e Belen dopo aver fatto gli auguri alla sorella e al cognato ed espresso la sua felicità per loro ha consigliato di evitare luglio. Senza fare troppi giri di parole: “Evitate di farlo a luglio che si crepa”.

La seconda richiesta è più tenera, Belen Rodriguez non ammette altre persone accanto a sua sorella nel giorno del matrimonio: “Io voglio essere la testimone e lanciare i petali. Grazie!”. Così la showgirl argentina ha dato la sua benedizione alle nozze della sorella, pronta a starle accanto sempre, anche nel giorno del sì e per tutto il resto della loro vita.

Dopo qualche crisi superata con successo e riuscendo a mettere a tacere il gossip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Il matrimonio ci sarà evidentemente il prossimo anno, il 2023, non a luglio, non con il gran caldo. Belen sarà la testimone e immaginiamo che anche Santiago e Luna Marì avranno un ruolo importante. Non vediamo l’ora di vedere tutta la famiglia riunita per il sì, l’abito da sposa di Cecilia Rodriguez e anche il vestito che indosserà la sua testimone.