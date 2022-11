Ilary Blasi sembra rispondere a Totti che cerca casa con Noemi

Francesco Totti cerca casa con Noemi e le bambine ma Ilary Blasi sui social sembra avere la risposta giusta

Sarà solo un caso ma sembra che ad ogni paparazzata di Francesco Totti e Noemi Bocchi corrisponda spesso una reazione social di Ilary Blasi. Tra i due ex i rapporti restano tesi ma sono stati bravissimi a lasciare fuori i tre figli, a non farli entrare nei problemi di coppia ed ex coppia. Tra le storie di Instagram Ilary Blasi ha pubblicato un altro scatto seducente, di schiena, nuda, coperta dai lunghi capelli biondi. E’ un messaggio per qualcuno o è la sua semplice risposta all’ex marito che cerca casa con Noemi Bocchi accompagnato dalle figlie di entrambi? Magari è solo un caso ma Ilary Blasi continua a far parlare senza dire una parola, le basta pubblicare qualunque cosa per attirare l’attenzione.

Totti e Noemi Bocchi restano in silenzio ma i fatti parlano

Francesco Totti è subito uscito allo scoperto con Noemi, ha fatto passare l’estate e poi non si è più nascosto, complice anche la sua festa di compleanno a sorpresa, organizzata proprio dalla Bocchi nel famoso ristorante romano. Della vita privata di Ilary Blasi non si sa nulla, che sia davvero single? Il gossip ha detto tanto sulla conduttrice ma non esistono foto, interviste o conferme, niente.

Intanto, l’ex calciatore della Roma le ha dovuto restituire le sue borse super griffate ma a lei restano anche i Rolex. E’ solo l’inizio della guerra o forse c’è in vista un po’ di pace per arrivare più sereni al Natale? Intanto, Totti e Noemi Bocchi visitano attici alla ricerca della casa dei loro sogni. Ilary resta nella meravigliosa villa all’Eur ma dicono abbia intenzione di trasferirsi a Milano, almeno durante l’Isola dei famosi. Intanto, il botta e risposta sembra proseguire, la Blasi sui social, Totti beccato sempre più spesso dai fotografi mentre crea la sua nuova vita, la sua nuova famiglia.