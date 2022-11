Totti non ha ridato le borse a Ilary: la verità sul ritrovamento shock della conduttrice

La collezione di borse di Ilary Blasi sarebbe in salvo ma non è stato Francesco Totti e ridargliele

Si scrive una nuova pagina della saga più infuocata di questo autunno che sa di estate. Parliamo ovviamente del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pochi giorni fa, era stato il Corriere della sera a lanciare delle indiscrezioni, tornando a parlare delle famose borse che Francesco aveva nascosto a Ilary Blasi dopo il presunto furto dei Rolex. Una collezione di borse dal valore certamente importante: stiamo parlando di accessori firmati Dior, Chanel, pezzi che singolarmente possono valere anche oltre 10 mila euro. Ecco non una cosa da niente. Totti questa estate aveva spiegato di aver nascosto le borse alla Blasi, con la speranza di poter poi fare uno scambio, per riavere indietro i Rolex. Il Corriere quindi aveva raccontato che l’ex capitano della Roma, aveva fatto riavere a Ilary le sue borse. Ma stando a una esclusiva di questa mattina del Fatto Quotidiano, le cose sarebbero andare in modo diverso. Ilary infatti avrebbe ritrovato da sola le sue borse, non sarebbe stato un gesto “altruista” di Totti a cambiare le cose.

Ilary Blasi e il mistero delle borsette perdute e ritrovate

Secondo FQ Magazine, le borse non erano mai state portate via dalla villa dell’Eur nella quale Totti e Ilary vivevano insieme prima del divorzio ma erano state sapientemente nascoste in casa da Francesco. Ma come ha fatto la conduttrice a ritrovarle? La casa di Ilary e Totti all’Eur è immensa e c’è anche una zona Spa. La conduttrice pare non fosse riuscita ad aprire la porta che permetteva di raggiungere la Spa e allora i domestici avrebbero chiamato un fabbro per capire come mai, la porta non funzionava.

Una volta aperta la porta, dentro la Spa, alla quale a quanto pare per tutta l’estate la conduttrice non aveva avuto accesso, ha ritrovato le sue borse e le sue amate scarpe. Pare che ci fossero anche dei gioielli dei quali non si era mai parlato prima, altri forse, mancherebbero al conto.

Il ritrovamento dimostrerebbe che in questa storia, non ci sarebbe stato nessun ramoscello di ulivo teso da Totti alla Blasi ma che la battaglia è solo all’inizio.