Totti finisce sul New York Times: la separazione da Ilary “offusca la leggenda del calcio romano”

E' davvero triste per Francesco Totti finire sul New York Times con tutti i dettagli della separazione da Ilary Blasi

Sul New York Times si parla di Francesco Totti, non dell’ex calciatore leggenda del calcio romano ma della separazione da Ilary Blasi e do tutti i pettegolezzi che girano intorno a questa storia. E’ davvero triste il finale, anche se una fine ancora non c’è stata e gli ex coniugi sono ancora all’inizio della loro guerra. E’ bastato però a fare arrivare tutto non solo in Europa ma ben oltre, fino al celebre quotidiano newyorkese. Dettagli della vita di Francesco Totti e Ilary Blasi che addirittura si chiudono con una “disordinata separazione coniugale che offusca una leggenda del calcio romano”. Quanto è stata gestita male questa storia, questo addio? Selvaggia Lucarelli ironizza, posta l’articolo, la foto di Totti e Ilary Blasi scelta dal New York Times e commenta: “Vedi quando il tuo portavoce è Alex Nuccetelli poi che succede”.

“C’era una volta Francesco Totti”

Il New York Times ne parla al passato, parla di ciò che era Totti in campo, non solo nel ruolo di gran calciatore ma anche innamorato della sua compagna. Ricorda la maglietta con la scritta “Sei unica”, l’indimenticabile dichiarazione d’amore alla sua Ilary Blasi. Sul quotidiano non mancano le foto e il gossip è completo. Dall’Italia, all’Europa e oltreoceano, fino a lì arrivano non più la villa da sogno e la famiglia felice e innamorata con i tre figli. 20 anni dopo, il seguito parla di orologi Rolex sottratti e ovviamente anche della nuova fidanzata di Totti.

Anche Noemi Bocchi finisce sul quotidiano e il NY Times cita anche Dagospia e ricorda che il sito di Roberto D’Agostino è stato il primo a riferire che la signora Bocchi tempo fa allo stadio era seduta poche file dietro Francesco… era dicembre… ben prima dell’annuncio della separazione dei Totti.

Non manca nulla, ci sono tutti i passaggi di una storia d’amore durata 20 anni e finita così… con il vero rischio evidentemente di offuscare una leggenda del calcio romano. Ovvio che i romani non saranno d’accordo, mai.