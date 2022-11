Un’altra mora per Giovanni Angiolini e non è Roberta Morise

La rivista Chi pubblica delle nuove foto di Giovanni Angiolini insieme a una bellissima mora...Ed è scandalo

Sembrava essere quasi del tutto certo l’avvicinamento tra Roberta Morise e Giovanni Angiolini ma a quanto pare, tra i due, non c’è nessuna storia. Almeno di questo sono convinti i giornalisti della rivista Chi che questa settimana, si sono ancora una volta occupati del bel dottore sardo, ex di Michelle Hunziker. Angiolini è stato paparazzato in compagnia di una bellissima mora ma non è Roberta Morise. Nelle foto pubblicate dalla rivista Chi questa settimana, il bel dottore cinge con il suo braccio questa ragazza che non si vede molto bene nell’immagine che dovrebbe mostrarci un bacio. Diciamo dovrebbe, perchè le angolazioni, in questo caso, fanno tanto, e quello che viene mostrato nel servizio, potrebbe essere anche un bacio sulla guancia e non un passionale bacio sulle labbra.

Eppure meno di una settimana fa si dava per scontata la nascita di una nuova coppia, quella formata da Roberta Morise e Giovanni Angiolini.

Una nuova fiamma per Giovanni Angiolini?

Secondo quanto si legge sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, la ragazza vicina a Giovanni Angiolini nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini sarebbe la bellissima modella tedesca Hanna Weigh. Con quasi 200 mila follower sui social, la modella sul suo profilo instagram non mostra molto della sua vita privata ma tanto del suo lavoro, con foto molto belle. Pare che di questa coppia si parlerà molto nelle prossime settimane. Il motivo? Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, la modella è da poco tornata single. A ottobre infatti, sarebbe finito il suo matrimonio.

Ma siamo sicuri che ci sia davvero una storia o si tratta solo di una bella amicizia e di foto scattate al momento giusto nel modo giusto? Angiolini fino a questo momento si è tenuto lontano dalle riviste di cronaca rosa, in modo diretto, nel senso che non ha mai commentato nessuna relazione che gli si è attribuita. Questa volta lo farà?