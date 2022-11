La saga Totti-Blasi continua in aula e il Pupone perde un avvocato, colpa di Noemi?

Si torna in aula: troveranno un accordo Ilary Blasi e Franceso Titti? L'ombra di Noemi incombe

Oggi si terrà a Roma una nuova udienza per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. A poche ore da questo nuovo match in tribunale, è il portale Dagospia a informare i fan di questa saga in merito alle ultime notizie sulla coppia. Pare che non sia stato ancora trovato un accordo tra l’ex calciatore e la conduttrice e che Totti nelle ultime ore, abbia anche perso uno degli avvocati che faceva parte del suo team. Anna Maria Bernardini De Pace, secondo quanto rivela Dagospia, non farà più parte del team di Totti. E la decisione di lasciare tutto, sarebbe legata a punti di vista diversi tra l’avvocatessa, Totti e Noemi Bocchi. Così rivelerebbero fonti vicine alla coppia.

Totti-Blasi: si torna in aula, le ultime news

E così mentre la saga romana diventa internazionale, con Totti e Blasi che guadagnano anche le pagine del New York Times, in Italia, si torna nelle aule di tribunale.

Oggi 11 novembre nuova seduta in aula. Su Dagospia si legge: “Dopo sudati incontri, compromessi e mediazioni, l’ avvocatessa meneghina avesse trovato un accordo sulla cifra economica da corrispondere alla Blasi. Quindi: niente separazione giudiziale, con le mutande sporche da lanciare in un’aula di tribunale, sotto i riflettori di tv, giornali e social? Manco per il cazzo. La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone è stata bocciata dall’entourage di Totti (Noemi, il legale Conte), Pupone compreso.” E ancora: “A quel punto, mentre l’avvocato dell’ex Letterina di “Passaparola” andava a depositare al tribunale di Roma. Le carte per la separazione giudiziale, la Bernardini de Pace non poteva fare altro che scrivere una letterina a Totti per annunciare che il suo incarico, una volta trovato l’accordo, era giunto al termine. Ciao core…“. Pare che alla base di questa decisione, ci siano degli attriti tra l’avvocatessa, una delle migliori in Italia nel suo campo, e la nuova compagna di Francesco Totti.

Per Dagospia non ci sono dubbi. Alla Bernardini de Pace, non piaceva il nuovo approccio che la coppia stava avendo. Dopo mesi di profilo basso adesso le cose sono improvvisamente cambiate, e la troppa esposizione non l’avrebbe convinta: “la fanciulla che ha soppiantato Ilary, confondendo la competenza con il decisionismo, non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica: eccola con Fra’ a comprare i mobili, eccola con Totti al guinzaglio a visitare il nuovo attico di Roma Nord, eccola al ristorante armata di telefonino a sbaciucchiare il Pupone innamorato” scrivono i ben informati su Dagospia.