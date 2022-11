Luca Vezil: “Sono stato lasciato da Valentina Ferragni”

Luca Vezil dice basta ai pettegolezzi e svela che è Valentina Ferragni che l'ha lasciato

Stanco di leggere che per molti è lui, Luca Vezil, ad avere lasciato Valentina Ferragni, e che si sarebbe già innamorato di un’altra ragazza, il modello ha appena scritto la verità tra le storie Instagram. Per Luca Vezil non è solo falso quanto riportato dalla cronaca rosa ma è anche calunnioso. Potrebbe apparire come una esagerazione ma la sua reazione ha una giustificazione, perché è lui che è stato lasciato, perché è lui che ha dovuto accettare la decisione di Valentina Ferragni ed uscire dalla sua vita, dalla loro casa. A Luca Vezil fa male leggere il contrario, pensare che gli altri credano che la colpa di tutto sia sua. “Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta la sera in questione…” è da lì che inizia il suo sfogo, non può accettare che si dica il falso mentre è lui che soffre.

Luca Vezil: “Una decisione che ho subito e che non ho causato”

Una ragazza che non aveva mai visto prima e che non ha più visto nemmeno dopo. “Quando sono stato lasciato ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa” è evidente il suo dolore per l’addio di Valentina Ferragni. “Ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori, l’affetto della mia famiglia e amici. In questo periodo ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro – prosegue – Visto che questo scoop è atto a incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso, né causato, inviterei chi ha espresso giudizi basati su questa falsità a rivedere le proprie posizioni”.

La verità è in mano a loro due: “Ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita”.