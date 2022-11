Marco Bellavia e Pamela Prati fuga romantica dopo il GF VIP ? Lei preferisce gli amici

Pamela Prati e Marco Bellavia insieme dopo il Grande Fratello VIP? Per il momento la bella sarda preferisce altre compagnie...

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda giovedì sera, prima ancora di conoscere l’esito del televoto, Marco Bellavia era entrato nella casa e aveva strappato una promessa a Pamela Prati. Le aveva detto che se fosse rimasta in gioco, lui fuori l’avrebbe aspettata. E poi le aveva chiesto invece, qualora fosse uscita, se avrebbe voluto passare un fine settimana insieme. La Prati era sembrata molto entusiasta della proposta di Marco Bellavia, pronta a questa fuga d’amore. E infatti quando è entrata nello studio del Grande Fratello VIP, senza nessuna esitazione, davanti a centinaia di persone e a 2 milioni di spettatori, ha baciato Marco, il suo Marco, quello che esiste davvero. Ci saremmo aspettati quindi di vedere Marco e Pamela insieme, per questo week end d’amore ma, come dimostrano le storie pubblicate sui social, la Prati dopo la puntata è scappata via con i suoi amici. Un panino dal McDonald e la vita che torna a essere quella di prima per la show girl sarda che via social, ha ringraziato poi tutte le persone che sono state al suo fianco. Un grazie anche a Marco Bellavia che però, non era a cena con lei!

Il primo messaggio social di Pamela Prati

Poche ore dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello VIP, la Prati ha scritto sui social:

Eccomi, finalmente ho ripreso possesso del telefono e riesco a scrivervi. Credetemi non è facile descrivere quello che sento, una felicità mista a nostalgia: uscendo ho scoperto tutto l’amore e il sostegno che mi avete date dato in questi due mesi e non finirò mai di dirvi grazie, ma non vi nego che fosse stato per me sarei rimasta fino alla fine, mi ero affezionata alla casa ma soprattutto ad alcuni miei coinquilini ormai amici. Sono entrata con mille dubbi e paure e sono uscita felice, con il sorriso, piena di vita, come se da oggi ne iniziasse una nuova.Grazie ad Alfonso Signorini, mi hai preso per mano e mi hai accompagnata in un percorso alle volte difficile ma che mi ha regalato emozioni indimenticabili.Grazie alla mia Famiglia e ai miei amici, non ho mai sentito la loro assenza perché erano sempre con me, sono fortunata ad avervi accanto.Grazie a te, Bellavia i miei occhi non “ridevano” così da troppo tempo. Vi abbraccio forte uno ad uno,La vostra Pami

Poi però ha passato la sua prima giornata da “fuoriuscita” insieme ai suoi due storici amici, prima cena con il sushi ma senza Marco Bellavia che torna sui social e continua a sostenerla, postando le immagini di quello che è successo giovedì. Ma niente di nuovo sotto il sole…