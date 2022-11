Tomaso Trussardi si sbilancia con la foto di Michelle in montagna: che significa?

Tomaso Trussardi sorprende tutti pubblicando una foto di Michelle Hunziker in montagna

La foto di Michelle Hunziker e Odino pubblicata Tomaso Trussardi è una nuova dichiarazione d’amore alla madre delle sue figlie? Trussardi si sbilancia ma lascia ancora il dubbio se tra lui e Michelle sia di nuovo amore. Ne parlano tutti e abbiamo già visto le foto in montagna scattate dai paparazzi. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi erano sulle amate Dolomiti, circondati da ciò che più li rilassa ma entrambi non hanno mai detto nulla sulla breve fuga da tutto e tutti. Nelle loro vite ci sono da sempre anche gli amati cani, Odino è il cucciolo di Tomaso ma sempre più spesso è con Michelle sui social. Trussardi mostra a tutti una foto piena d’amore e tenerezza: il suo Odino è tra le braccia di Michelle, in montagna, una foto che ha scattato lui. Nulla di strano ma la foto è sui profili social di Tomaso e Odino, non può che essere una dichiarazione d’amore.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme?

Sembra di sì ma non lo dicono, lasciano indizi, parlano di ruolo da genitori, della serenità da dare sempre alle loro bambine continuando a condividere anche l’amore per i loro cani. Non hanno fatto come Totti e Ilary Blasi, hanno cercato di difendere il più possibile la loro famiglia, a parte qualche battuta di troppo detta all’inizio della separazione.

Michelle con due gufetti innamorati mostra la sua tenera domenica: sta parlando di lei e Tomaso? In una recente dichiarazione al Corriere l’imprenditore ha smentito qualunque flirt con altre donne confessando che dopo Michelle Hunziker, dopo un amore così importante, per lui era impossibile pensare ad un’altra. Nello stesso testo ha puntato il dito contro Giovanni Angiolini definendolo una persona per lui non perbene perché si era intromesso nella loro crisi, nel loro matrimonio. Quale sarà la prossima dichiarazione, la prossima foto?