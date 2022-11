Tomaso Trussardi annuncia il ritorno con Michelle Hunziker: nuove foto e cena perfetta

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker a cena insieme. E' lui a pubblicare le nuove foto del loro amore

Ormai è ufficiale, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme, la conferma è nelle nuove foto di coppia pubblicate dall’imprenditore. Una cena con tanti sorrisi e abbracci, una cena al Trussardi, come i vecchi tempi, quelli felici, prima della crisi. Tomaso Trussardi aveva già pubblicato una foto di Michelle Hunziker in montagna con Odino, questa volta si è lasciato andare con nuove storie. Prima la foto con Michelle che alza un calice di vino, un brindisi alla coppia; poi lo scatto abbracciati, con gli occhi che sorridono insieme alle labbra. Lei non condivide le foto, forse non ha avuto il tempo di farlo o molto probabilmente ha voglia di attendere ancora, non ha voglia di rispondere alle domande dei curiosi, di spiegare cosa è accaduto nell’ultimo anno tra lei e suo marito.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono tornati ufficialmente insieme

Questa volta non c’è bisogno di un comunicato stampa, la voce di un loro ritorno era da tempo nell’aria, poi sono arrivate le dichiarazioni di Trussardi, anche una dichiarazione d’amore alla madre delle sue figlie. Michelle ha fatto capire di avere ritrovato il suo equilibrio, di essere felice come mai prima.

Al Trussardi alla Scala tutto è tornato come un tempo, le serate a due, i bicchieri di vino. Con la coppia c’è anche Odino, non lo lasciano mai da solo, il dolcissimo levriero è sempre con Tomaso o con Michelle. Dopo il fine settimana di inizio novembre, in montagna sulle Dolomiti, adesso il dolce annuncio fatto con le foto e i sorrisi. Qualcuno ha ancora dubbi? Possibile che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi siano solo amici, cerchino di essere solo ottimi genitori per Sole e Celeste? Sembra molto più probabile che l’amore è tornato ma in molti attendono che anche la conduttrice e showgirl dica qualcosa, faccia il suo annuncio.