Totti: è scomparso il cagnolino che Noemi ha regalato a Cristian

E' successo davvero? Dov'è il cagnolino che Noemi Bocchi ha regalato al figlio di Francesco Totti?

Sembra sia scomparso il cagnolino di Cristian Totti. E’ il cucciolo che il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi aveva ricevuto in dono da Noemi Bocchi. Un regalo recente che la nuova compagna del calciatore aveva fatto a Cristian per il suo compleanno. L’arrivo in casa e nel cuore del primogenito di Francesco Totti solo dieci giorni fa. Cristian Totti ha compiuto 17 anni il 6 novembre. Abbiamo già visto le foto della famiglia allargata a pranzo per il compleanno del giovanissimo calciatore e poco dopo c’era stata anche la presentazione sui social del dolce cagnolino Tyson. Una regalo molto apprezzato ma adesso sembra che il cucciolo sia sparito e anche in modo misterioso, così riporta Dagospia. Ovvio che adesso in molti colleghino con ironia le precedenti sparizioni.

Dov’è il cagnolino di Cristian Totti?

Per Rolex e borse si può litigare ma è assurdo pensare che qualcuno abbia fatto sparire il cane regalato da Noemi Bocchi. Un regalo importante della flower designer al figlio del suo compagno, un segno che indica quanto siano già legati. La presenza di Noemi Bocchi accanto a Francesco Totti è non solo accettata ma consolidata. Spesso si vedono tutti insieme, Totti e Noemi con i figli.

Non ci sono più sotterfugi, la coppia vive tutto alla luce del sole dopo mesi di silenzio. Diva e Donna pubblica altre foto, sono le immagini tenere del loro amore, le coccole tra Francesco e Noemi.

Adesso però c’è preoccupazione per il cucciolo, anche se sui social non c’è nessun appello, nessun allarme da parte dei Totti; a differenza di quanto invece aveva fatto Ilary Blasi in estate con la scomparsa del suo gatto Alfio. Il gatto tornò presto a casa tra le braccia della conduttrice, speriamo che anche il bellissimo Tyson torni presto a casa sua da Cristian.