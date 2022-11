Fabrizio Corona rivela quante volte Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi: che numeri

secondo Fabrizio Corona Ilary Blasi sarebbe stata tradita per 20 anni da Francesco Totti, i numeri lasciano senza parole

Un vero e proprio show quello di Fabrizio Corona a Napoli, nel corso del Peppe Night show. Come si può vedere nei video che l’ex re dei paparazzi ha pubblicato sui suoi canali social, non sono mancate le rivelazioni. Pezzo forte della serata: il divorzio Blasi-Totti. Da mesi Corona dice che ha tante prove, tante cose da dire, che la sua verità prima o poi sarà raccontata e a quanto pare ha iniziato a farlo. Bhè forse ci aspettavamo un posto diverso, una intervista più clamorosa in tv ma ci accontentiamo di quello che ha raccontato. Ribadendo sempre un concetto: è la sua versione dei fatti, che potrà forse dimostrare con prove tangibili e concrete, ma ancora non lo ha fatto. Corona, nello show, ha parlato dei famosi tradimenti di Totti a Ilary Blasi. Non è la prima volta che lo fa capire, questa volta è entrato nello specifico, dicendo anche che Ilary Blasi, a suo avviso, sapeva tutto, ma che fino a un certo periodo, le è andato bene.

Le rivelazioni di Corona su Totti e Blasi

Nello show , Corona ha quindi parlato di questo matrimonio, ormai naufragato, rivelando che per anni Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi e che la conduttrice, non ha mai sollevato obiezioni.

“Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio” ha detto l’imprenditore.

E poi ha continuato: ” La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene.”