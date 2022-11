Crisi nera raccontata a metà? Cecilia e Ignazio voltano pagina e pensano alle nozze

La crisi nera che la coppia ha vissuto sembra essere solo un ricordo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per il matrimonio

C’è un’ombra su questa coppia, perchè molti follower che li seguono da tempo con affetto, si aspettavano maggiore chiarezza su quello che è successo qualche tempo fa. La crisi nera più difficile da superare per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, di cui però entrambi non hanno mai parlato in modo diretto. Lo hanno fatto in qualche modo ieri, nella puntata di Verissimo durante la quale sono stati protagonisti. E forse qualcuno si aspettava maggiori dettagli. Ma perchè tornare indietro visto che c’è un matrimonio da organizzare e la coppia adesso, è serena e sta vivendo un momento molto bello? Inutile ritornare sulle sofferenze, su delle ferite che potrebbero magari bruciare ancora. Gli ostacoli ci sono stati e sono stati anche superati come Cecilia e Ignazio hanno raccontato proprio nello studio di Canale 5, nella puntata di Verissimo del 20 novembre 2022.

Il video messaggio di Belen

Cecilia commenta i momenti difficili: “Niente di gravissimo”

Tornando a quei momenti complicati, si era anche parlato in più di una occasione di tradimenti di Ignazio, la Rodriguez spiega: “Niente di gravissimo. Diciamo che ci siamo lasciati una volta, per poco tempo. Abbiamo deciso insieme di allontanarci, litigavamo tanto. Siamo stati intelligenti a prenderci una pausa e capire di rallentare”. Eppure quella volta, sembrava che la storia dovesse realmente finire, visto che il Moser era stato anche accostato al nome di altre donne, in una folle estate. Ma a quanto pare, se anche è successo, i due hanno deciso di andare avanti e continuare insieme sulla stessa strada.

“I momenti di crisi – ha poi proseguito Ignazio – servono nei rapporti seri. Siamo giovani, impegnati, con un carattere forte. Nelle crisi si capisce che direzione prendere. Sono state due o tre settimane di stop, da lì siamo ripartiti e ora ci sarà il matrimonio”. Tutto è bene quel che finisce bene!