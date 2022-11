Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, finalmente le foto del ritorno a casa

Arrivano finalmente le foto di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi del loro ritorno a casa, insieme, di nuovo per sempre

Bellissimi e innamorati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme, anche a casa insieme. Non si stanno solo frequentando di nuovo, Michelle e Tomaso sono di nuovo una famiglia. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della loro ormai famosa cena al ristorante di famiglia, da Trussardi. Sono scatti che in parte ha già mostrato l’imprenditore, consapevole che presto i paparazzi li avrebbero mostrati a tutti. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non dicono nulla, lasciano che sia il tempo a parlare, intervengono con qualche commento solo se c’è qualcosa da chiarire ma non hanno bisogno di dare conferme. In realtà l’hanno fatto cenando al ristorante di Trussardi ben vicino alla finestra. Hanno fatto di tutto per non nascondersi, dall’arrivo insieme al locale al ritorno a casa, sempre insieme.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi la loro nuova vita insieme

Non racconteranno mai cosa è successo ma quando tra loro sembrava finita per sempre ecco la favola d’amore torna più bella e forte di prima. A gennaio l’annuncio della separazione e poi la love story di Michelle con Giovanni Angiolini. La cenetta al ristorante, i loro sguardi di intesa, i sorrisi, tutto parla di un nuovo amore e l’addio è ormai dietro le spalle, solo un ricordo. Complimenti a Michelle e Tomaso Trussardi per essere stati capaci di ritrovarsi e di ritrovare la serenità. Durante la cena un brindisi occhi negli occhi e sul settimanale Chi si legge: “Hanno sorriso ai fotografi dopo la serata trascorsa insieme al ristorante. Poi, sono saliti in macchina assieme al cane Odino. Una volta arrivati sotto casa di lei, lui le ha aperto la portiera. Michelle è entrata nel portone di casa sua e Tomaso l’ha seguita per poi salire con lei”.

Un amore nato nel 2012 poi le nozze nel 2014 dopo la nascita di Sole, l’addio a gennaio del 2022 e il resto è storia recente.