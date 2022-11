Feltri parla del tradimento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Vittorio Feltri dice un po' troppo su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, parla di tradimento

Tra moglie e marito non era meglio non mettere il dito? Lo fa Vittorio Feltri con Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, anche se con tutte le buone intenzioni. Alla rivista Oggi il direttore di Libero ha rivelato che Michelle e Tomaso non sono tornati insieme, che non vivono sotto lo stesso tetto, insomma, che non è poi tutto vero ciò che in questo periodo racconta il gossip. Una doccia fredda per i romantici ma Feltri ha aggiunto anche altro, ha parlato di un tradimento, affrettandosi ad aggiungere che non ne sa poi molto, che è un suo pensiero. Il riferimento è a Giovanni Angiolini? Con il bel medico sardo la Hunziker ha avuto una relazione ma tutti credevano che fosse accaduto solo a matrimonio finito. Adesso con le dichiarazioni di Vittorio Feltri a tutti viene il dubbio che sia stata Michelle Hunziker a tradire e che, come ha detto di recente Trussardi, lui si sia intromesso nel loro matrimonio, nella loro crisi.

Cosa è successo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

“Non ho parlato di sentimenti con Tomaso, rispetto la sua privacy. Un matrimonio “rotto” difficilmente si riaggiusta ma a loro auguro di farcela” sono le parole di Feltri che ha aggiunto anche altro, una giustificazione e un rimprovero. “Sono stati sposati 10 anni, un record per quanto mi riguarda perché dopo i primi tre la passione si spegne e diventa difficile sopportarsi. Non mi meraviglia che dopo tanto tempo insieme abbiano avuto una crisi, capita a tutte le coppie, e forse è stata causata da un’intromissione nel loro rapporto. Non lo posso escludere ma non ne ho le prove” si riferisce a Michelle?

“Si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e tre. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio – parla di se stesso – Io sono sposato da 54 anni senza mia moglie sarei disperato, eppure ho avuto le mie belle sbandate ma le ho gestite” quindi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi per lui hanno gestito male la situazione, tutto molto pratico. “Ci deve essere solidarietà e affetto. Si va avanti solo se ci si riesce ad aiutare” e questa è una grande verità.