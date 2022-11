La verità su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi spiazza tutti

Non è come potrebbe sembrare: tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non regina l'amore e la verità la racconta il testimone di nozze

Stavamo festeggiando più o meno tutti per il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma la verità sembra sia un’altra. E’ Vittorio Feltri, il loro testimone di nozze, a dire tutto, a spegnere l’entusiasmo. E’ alla rivista Oggi che Feltri svela che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non vivono insieme, restano separati e hanno intenzione di restare così per molto se non per sempre. Il direttore di Libero è felice che Tomaso, che considera come un figlio, e la Hunziker siano riusciti a trovare il giusto equilibrio per la serenità della famiglia, delle loro figlie, ma tira il freno a meno e commenta: “Andiamoci piano È incauto per ora dire che il matrimonio si è ricomposto. Serve tempo”. Quindi, qualcosa c’è ma non è più come prima della separazione.

Michelle e Tomaso non sono tornati insieme come prima

“Sono due persone intelligenti. Speravo in un loro riavvicinamento e ne sono felice, ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale – Feltri svela – Non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate. È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia ma non sono tornati a vivere insieme – aggiunge – È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”.

Quindi, la favola per il momento si interrompe qui ma potrebbe anche evolversi in modo positivo, verso una nuova convivenza, il divorzio che non sembra per niente necessario, forse.

Le foto che abbiamo visto sul profilo social di Tomaso Trussardi, le sue dichiarazioni, anche d’amore nei confronti di Michelle Hunziker, gli scatti dei paparazzi… c’è molto ma non tutto, non c’è ancora e forse non ci sarà mai il legame di una volta. Occorre attendere, non è semplice ma per entrambi.