Il compagno di Valeria Marini beccato con Lucia Bramieri: guai in arrivo?

Ed ecco cosa ha svelato Lucia Bramieri su Valeria Marini e il suo compagno

C’è una coppia vip che sta per scoppiare? Il gossip questa volta riguarda Valeria Marini e il suo compagno, Eddy Siniscalchi. Di mezzo c’è Lucia Bramieri, Novella 2000 l’ha beccata con il fidanzato della Marini. Lei dice che sono solo amici e non è certo un reato ma poi aggiunge altro e forse i guari stanno per arrivare davvero. Questa settimana in edicola Valeria Marini potrà trovare le foto di Eddy Siniscalchi e Lucia Bramieri, niente di compromettente, tra i due niente che faccia pensare ad un tradimento nei confronti della Marini ma nel chiarire salta fuori altro. Valeria Marini ha 55 anni, l’uomo con cui fa coppia da qualche mese ne ha 35, niente di strano ma lui potrebbe avere interesse per la Bramieri.

Il fidanzato di Valeria Marini e Lucia Bramieri

La Bramieri dice un po’ troppo, a Novella 2000 non parla solo del legame che non c’è tra lei ed Eddy ma anche di quello che forse presto non ci sarà tra Eddy e Valeria. “Lui mi scrive con insistenza dal 2016. Non nascondo che come uomo potrebbe interessarmi, però ormai è impegnato – chiarisce – Io non punto ad avere una relazione con lui, anche se continua a cercarmi. In altre circostanze, sarebbe potuto nascere qualcosa anche se Eddy è molto più giovane di me. Non credo nelle relazioni in cui si configuri un tale stacco generazionale” Lucia Bramieri dice ma non dice.

Il finale potrebbe mettere in crisi davvero il rapporto tra la showgirl e Siniscalchi: “Una frase di Eddy mi ha lasciato intendere che la sua storia con Valeria cominci già a vacillare. Non escludo che Valeria, molto presa dal suo lavoro, lo faccia sentire trascurato”. Lucia non si preoccupa per niente che a Valeria Marini possa dare fastidio la sua amicizia con Eddy: “Sarebbe un problema suo. Io non mi riconosco nessuna colpa. Ad ogni modo ho la sensazione che tra Eddy e Valeria non durerà a lungo” e consiglia alla Marini di tenerselo stretto.