Vita parallela, amanti, bugie: Federico Fashion Style replica alle accuse e va contro Letizia, la sua ex

Federico Fashion Style finisce nell'occhio del ciclone e dopo le tante bugie decide di ribadire la sua verità e va contro la sua ex Letizia

Aveva detto a Verissimo, che tra lui e Letizia ci sarebbe stato sempre un grande bene. Aveva parlato di una persona speciale, della madre di sua figlia. A quanto pare però, per Federico Fashion Style in pochi giorni, tutto è cambiato. E adesso, dopo le chiacchiere, le accuse, le bugie, c’è da capire chi ha detto la verità e chi no. Una storia complicata ma Federico Lauri non ci sta a farsi travolgere dalla bufera e ha deciso di rispondere ancora alle tante voci circolate in queste ore. Di lui si è detto che da anni ha una doppia vita, che Letizia sapeva tutto ma che per lungo tempo ha mentito, perchè anche a lei andava bene. E poi una persona nella vita del Lauri, forse un amante, forse no. Forse un uomo, forse no. Insomma tutte chiacchiere alle quali Federico ha voluto replicare e lo ha fatto ancora una volta dai social.

La risposta di Federico Fashion Style alle insinuazioni

“Io non merito questo. Io ho dato sempre e amore alla mia famiglia specialmente a mia figlia. Tanto le notizie c’è chi le da in maniera losca e velata dietro terze persone che dicono cose senza senso e danno delle informazioni non vere, e per quel poco che sanno sono sicuramente informazioni dette da chi ha vissuto con me. Perché sono cose che solo io e lei possiamo sapere! Sono solo cose riportate da lei! ” ha detto questa notte Federico sui social. In un primo momento, aveva difeso la sua ex, pensando che non raccontasse lei ad altri queste storie e invece poche ore fa, l’ha attaccata.

” Cara mamma di mia figlia. Oltre a Sophie a noi non ci lega nulla. Non siamo sposati, se fino a ieri ti avrei voluto bene perché per me tu sei stata una compagna di mezza vita. A oggi neanche più quello perché tutto ciò che mi stai facendo del male che un giorno quando tua figlia sarà grande capirà….” ha detto il Lauri.

E ancora: “Nessuno può negare di sentire la figlia durante la giornata. Dici che sei stata cacciata dal lavoro. Hai dato le dimissioni per motivi allucinati. Ti ho lasciato la casa e dici che sei stata cacciata. Tu pensi di distruggermi. Mi spiace per te, io continuerò a sorridere per l’amore della vita e di mia figlia”.