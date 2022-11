Beatrice Valli svela il sesso del bebè e la reazione di Marco Fantini è tutta da ridere

Beatrice Valli e Marco Fantini scoprono il sesso del terzo figlio che aspettano: e la faccia del "Marchini" dopo la scoperta, è tutta un programma

Con un video che documenta attimo per attimo la giornata in cui Marco Fantini insieme ai suoi figli, ha scoperto il sesso del bebè che sta arrivando, Beatrice Valli ha mostrato quella che è stata la reazione del marito, di fronte alla scoperta! Marco si era preparato in tutto e per tutto: aveva consultato gli astri cinesi, secondo il calendario, doveva essere per forza un maschio. Dopo aver avuto due figlie femmine con Beatrice Valli, sperava con tutto il suo cuore che fosse un maschietto. Ama alla follia Bianca e Azzurra, questo è chiaro. E si gode anche l’ometto di casa Alessandro, ma si aspettava davvero che questo terzo fiocco in casa Fantini-Valli, fosse azzurro. Ha indossato un abito blu, una camicia azzurra, calzini azzurri, mutande blu. E ha atteso che Beatrice gli rivelasse il sesso del bebè. La Valli era a conoscenza già da giorni ma ha saputo mantenere il segreto perchè ha voluto sorprendere suo marito e anche i bambini. E così dopo qualche minuto di gioco, con palloncini che non rivelavano nulla e una torta arcobaleno solo buona da mangiare, alla fine Marco Fantini ha scoperto il sesso del bebè! Un paio di calzini da neonato con il colore che svelava il sesso…E che colore è ? Ma ovviamente un bel rosa!

Beatrice Valli e Marco Fantini in attesa del terzo figlio: un’altra femminuccia

Il volto di Marco Fantini la dice lunga di fronte alla scoperta del sesso del suo terzo figlio. La cosa più importante, è che stia bene e in salute, questo è chiaro ma non si può fare a meno di notare che Marco ci avesse sperato in questo maschietto. “Io me ne vado in Brasile” scherza, pensando al fatto che dovrà vedere di nuovo Frozen, fare tutto quello che ormai fa da 4-5 anni insieme alle sue due figlie. “Pensa però a quanti vestiti avremo da darle” ha scherzato Marco Fantini, rassegnato a questo punto!

Terza femminuccia in arrivo quindi per mamma Bea e papà Marco. Auguri!