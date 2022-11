Silvia Toffanin punge ancora la Prati ma Marco Bellavia confessa: “Io mio cuore è impegnato”

Marco Bellavia si dice impegnato e nel suo cuore c'è spazio solo per Pamela Prati. Silvia Toffanin lancia un'altra frecciata

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda il 26 novembre 2022, c’è stato anche Marco Bellavia. L’ex conduttore ha presentato suo figlio, al grande pubblico e ha parlato anche della sua bella famiglia. C’è stato però un momento dedicato alla storia con Pamela Prati. Quando infatti Silvia Toffanin gli ha chiesto se ha delle corteggiatrici dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP, Marco ha risposto dicendo che ci sono ma che lui si ritiene impegnato, visto che nel suo cuore c’è un’altra donna. “Ah quindi sei fidanzato” ha chiesto Silvia Toffanin cercando di approfondire meglio la questione. Marco ha spiegato che in realtà lui e Pamela non si vedono dalla sera in cui si sono baciati, nello studio del Grande Fratello VIP, visto che la Prati ha avuto poi il covid ed è stata in casa. Ieri sera c’è stata la festa del compleanno di Pamela ( nella puntata Marco ha detto che non sapeva se avrebbe partecipato, è stata registrata prima del compleanno) e il Bellavia non è mai stato immortalato nelle foto postate sui social da Pamela ma chissà, magari quella di ieri, era solo una serata con pochi intimi per il taglio della torta a mezzanotte, mentre oggi, ci sarà il party vero e proprio…

La Toffanin comunque non si è lasciata scappare questa occasione e ha punzecchiato nuovamente Pamela Prati.

La frecciata di Silvia Toffanin a Pamela Prati

Silvia Toffanin, dopo aver ascoltato le parole di Marco Bellavia, che ha definito questa storia “in progress” ha commentato: “Quindi il vostro è un amore verissimo? Vabbè tu sai che io scherzo, tu mi capisci. Perché tu hai la dote dell’autoironia, che devi un po’ insegnare anche a lei secondo me. Non le devi insegnare nulla? No dai c’è sempre da imparare. Guarda che a me piace tanto l’amore. Quindi se voi siete davvero innamorati noi siamo contenti per voi“.

Marco Bellavia ha detto di essere pronto a provarci, perchè davvero vuole credere in questa storia. Pamela Prati ha la sua stessa voglia di costruire qualcosa? Staremo a vedere!