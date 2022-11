Bianca Atzei si prepara al parto, il commento di Stefano Corti

Per Bianca Atzei la data del parto è vicina, lei festeggia con le foto più belle, Stefano Corti commenta

Bianca Atzei festeggia il suo momento più bello, si prepara per il parto, si lascia fotografare con il suo pancione. Coperta solo da una mantella Bianca Atzei festeggia gli 8 mesi di gravidanza. I capelli lunghi che le coprono il seno, le mani che nascondo dolcemente le parti intime e il pancione in primo piano. La cantane è bellissima, tutta la felicità che prova traspare dal suo volto. Stefano Corti commenta pazzo d’amore per lei e per la famiglia che stanno creando insieme. Bianca Atzei col pancione posa fiera e si lascia ritrarre da Piero Gemelli. “Gli 8 mesi più belli della mia vita immortalati da un grande maestro, un grande artista”. Sono le foto che desiderava aggiungere nell’album della sua vita. “Sei troppo bella” scrive la iena che da qualche anno la rende la donna più felice.

Bianca Atzei arriva la data del parto

Si sente un panzerotto, ha bisogno dei messaggi di mani esperte e poi si lascia andare di nuovo alla golosità. Mancano pochissime settimane e potrà avere tra le sue braccia N.A. Queste le iniziali del doppio nome scelto per il suo bambino ma la Atzei non dirà altro fino alla nascita.

Con Stefano Corti un amore nato nel 2019, un legame fortissimo che li ha portati alla convivenza e subito al desiderio di avere un figlio. Purtroppo un aborto spontaneo ha portato anche tanto dolore nella loro storia d’amore. Un dramma che insieme hanno anche mostrato sui social, perché è sempre meglio tirare fuori il dolore, parlarne. Adesso attendono la gioia più grande. “Ti abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…” le parole del dolce annuncio e pochi giorni fa una dedica preziosa per il piccolino che sta per arrivare: “Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare”. Il conto alla rovescia è iniziato, la data del parto si avvicina.