Bianca Atzei, la simpatica ecografia: il bebè fa le corna al papà

Risate per Bianca Atzei che guarda l'ecografia di suo figlio e il bebè fa le corna

Simpaticissimo il momento dell’ecografia per il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti ma la cantante si è divertita a prendere anche un po’ in giro il compagno. Tutto per il gesto del bebè nell’ecografia. Il piccolino fa già le corna e l’ironia diventa subito un momento allegro per la coppia, un momento da mostrare sui social. Immensa la felicità di Bianca Atzei e Stefano Corti ma la iena si chiede come mai suo figlio fa le corna: “Secondo voi per avvisarmi di qualcosa?”. E’ dolcissima l’attesa per il loro primo figlio ma anche così allegra che ormai le lacrime della cantante sono solo un brutto ricordo. La prima gravidanza di Bianca Atzei si è purtroppo interrotta a pochi mesi dal concepimento, è stato un dolore immenso per entrambi e soprattutto per lei che adesso però è riuscita a lasciarsi tutto dietro e godersi questo periodo così unico e speciale.

Il figlio di Bianca Atzei ha già un bel caratterino

E’ così buffo vedere il piccolo che fa il gesto delle corna, così i suoi genitori già ipotizzano il caratterino che avrà. Stefano Corti e Bianca Atzei sono andati ad una delle visite di controllo previste durante la gravidanza, forse non conoscono ancora il sesso del bebè o vogliono attendere prima di dirlo a tutti.

Ciò che conta è che lui o lei stia bene, poi le corna faranno sorridere per sempre tutti, un momento indimenticabile. Ovviamente per la coppia una pioggia di commenti tra risate e auguri mentre il bebè chissà magari fa gli scongiuri.

Dopo l’ecografia mostrata sui social la cantante si riposa sul lettone, coccolata sempre dal suo compagno. Le risate continuano, Stefano Corti non è per nulla convinto della buona fede di quel gesto. Sarà una delle prime cose che chiederà a suo figlio quando verrà al mondo. Una coppia bellissima, finalmente il grande amore per Bianca Atzei.