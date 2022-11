Un nuovo amore per Ilary Blasi: su Chi la foto che racconta tutto

Un nuovo amore per Ilary Blasi? Sulla rivista Chi le foto che mostrano la conduttrice con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato

Copertina della rivista Chi dedicata a Ilary Blasi questa settimana. E che scoop per la rivista di Alfonso Signorini. La conduttrice ha provato a nascondere forse le sue nuove frequentazioni, in questi mesi non è stata mai paparazzata al fianco di nessun uomo ( a parte gli uomini del mistero che erano tutti suoi vecchi amici). Questa volta però la foto c’è e sembra mostrare la Blasi in compagnia di quello che a detta dei giornalisti della rivista Chi, sarebbe il suo nuovo fidanzato. A cinque mesi dalla fine, ufficiale, del matrimonio con Francesco Totti, anche Ilary quindi avrebbe ritrovato l’amore. Mentre Francesco e Noemi Bocchi vivono il loro sogno, con anelli da 300 mila euro, red carpet e foto coccolose, la Blasi avrebbe trovato in Germania il suo nuovo amore. Sulla rivista Chi la cover quindi è tutta per la conduttrice romana che si prepara a tornare in prima serata con l’Isola dei famosi ma nel frattempo si gode anche il suo nuovo fidanzato. Sarà vero oppure no? Forse ne parlerà come ha sempre fatto in questi mesi la stessa Blasi dai social, noi ci aspettiamo per forza un commento…

Ma che cosa sappiamo di questo uomo che è stato fotografato insieme a Ilary Blasi?

Un nuovo amore per Ilary Blasi: ecco chi è

Si chiamerebbe Bastian il nuovo amore di Ilary Blasi. Di lui sappiamo che è un imprenditore tedesco. Come si vede sulla cover della rivista Chi, spoilerata a poche ore all’uscita del giornale in edicola, c’è anche un bacio tra i due, o almeno, quello che sembrerebbe essere un bacio. La conduttrice si è lasciata avvolgere nell’abbraccio di Bastian. E poi c ‘è anche uno scatto, sembrerebbe un selfie allo specchio, bizzarro che ci fossero anche i paparazzi nello stesso momento…Ma si sa, i fotografi arrivano dove nessun umano potrebbe pensare…

E’ nata una nuova coppia? Non ci resta che attendere il servizio completo in edicola questa settimana sulla rivista Chi.