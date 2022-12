Lo sfogo di Sophie a Verissimo: “Mi avevano detto che ci avrei messo tanto a restare incinta”

A Verissimo Sophie Codegoni racconta di quando le dissero che avrebbe avuto difficoltà a restare incinta

Oggi sono felici e raggianti e non vedono l’ora di abbracciare la loro bambina. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti di Verissimo e hanno raccontato a Silvia Toffanin tutte le loro emozioni per questa gravidanza. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche raccontato un aneddoto molto particolare a Silvia Toffanin, parlando del modo in cui ha scoperto di essere incinta. Una notizia inaspettata perchè se anche la Codegoni stava male e aveva qualche sospetto, non riusciva a pensare che fosse una gravidanza. Il motivo? Poco tempo fa durante delle visite mediche, aveva scoperto che per lei sarebbe stato difficile restare incinta. E per una persona che desidera tanto diventare mamma, quella notizia non era la cosa più bella da ricevere.

Le parole di Sophie Codegoni a Verissimo

L’ex tronista di Uomini e Donne, anche nella casa del Grande Fratello VIP aveva raccontato di questa sua voglia di diventare mamma molto giovane. Allo stesso tempo però temeva che il suo sogno non si sarebbe potuto realizzare. Infatti, le era stato detto che a causa di alcuni problemi ormonali, sarebbe stato molto difficile per lei restare incinta. E nello studio di Verissimo racconta: “Mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta. Che ci avrei messo anni. Invece è arrivato nel momento più inaspettato ma più giusto, a livello lavorativo e non solo. Abbiamo la nostra casa, abbiamo costruito il nostro nido. Quindi ho detto ‘Alla faccia del ci metterai tanto’.” Tutto è bene quel che finisce bene visto che lei e Alessandro sono invece al settimo cielo per questa lieta novella che hanno deciso di condividere con tutte le persone che li amano.

“Salutiamo il dottore che te l’aveva detto” ha scherzato Silvia Toffanin nello studio di Canale 5. Una favola a lieto fine quindi anche per la gioia delle nonne che non vedono l’ora di coccolare il nipotino.