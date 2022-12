Per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni gran festa a Verissimo per il gender reveal

Tutta l'emozione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che hanno scoperto a Verissimo il sesso del loro bebè

Hanno scelto lo studio di Verissimo per raccontare delle loro emozioni. E hanno scelto lo studio di Silvia Toffanin per scoprire il sesso del bebè che aspettano. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano oggi, nella puntata del 3 dicembre 2022, hanno annunciato a tutto il pubblico e ai loro tantissimi fan, il sesso del bebè che sta per arrivare, emozionando Silvia Toffanin e i telespettatori. Va detto che su questa coppia c’era molto scetticismo, visto quello che era successo nella casa del Grande Fratello VIP. E invece Alessandro e Sophie sembrano essere davvero anime gemelle e presto diventeranno genitori e coroneranno il loro sogno d’amore. Maschietto o femminuccia? Nello studio di Verissimo un inedito gender reveal per scoprire il sesso del bebè che nascerà tra qualche mese.

Tutta la felicità di Alessandro e Sophie che hanno scoperto il sesso del loro primo figlio

Alessandro è già padre, di un bambino nato da una sua precedente relazione. Sophie invece, è incinta per la prima volta. Già nella casa del Grande Fratello VIP aveva raccontato che le sarebbe piaciuto diventare presto mamma, se avesse trovato la persona giusta, e quella persona è arrivata.

“Siamo contentissimi, ancora increduli… – hanno ammesso in studio – Realmente tutto molto veloce e allo stesso tutto molto intenso… Tutto magico, io non ci credo… Assurdo che Quella casa mi abbia regalato l’amore della mia vita… – racconta, con riferimento al Grande Fratello Vip – Momento inaspettato ma anche il più giusto… Secondo me la nostra storia è tutto destino e anche questo è destino”. Sophie aveva già parlato di un segno del destino in questa gravidanza e adesso entrambi non vedono l’ora di abbracciare il loro bebè.

E poi il grande annuncio, insieme a Silvia Toffanin: presto arriverà una bambina. Fiocco rosa quindi per Alessandro e Sophie che non vedono l’ora di diventare genitori. Alla coppia i nostri più grandi auguri.