Matrimonio Francesca Cipriani: Katia Ricciarelli e Signorini danno buca? Giucas testimone improvvisato

Tanti gli assenti al matrimonio di Francesca Cipriani: Signorini e Ricciarelli le avrebbero dato buca all'ultimo momento

I pettegolezzi non mancano e in merito al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, si sta dicendo davvero di tutto. Francesca ieri era bellissima nel suo abito da sposa bianco e ha finalmente realizzato il sogno d’amore di una vita, quello di sposare l’uomo che ama. La pupa però, dovrà affrontare diverse polemiche anche nei prossimi giorni. Chiacchiere si sa, come succede sempre per le nozze. Qualche settimana fa era stata criticata per aver scelto di mettere il codice Iban sulle partecipazioni, per facilitare gli invitati con i regali. Oggi invece si parla molto dei grandi assenti al matrimonio. In particolare di Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini. Noi non sappiamo quanto ci sia di vero ma le voci e le indiscrezioni non mancano.

Il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: i grandi assenti

Secondo quanto si racconta sui social in queste ore, ci sarebbero stati due grandi assenti al matrimonio di Francesca Cipriani. Chi ha seguito la sesta edizione del Grande Fratello VIP sa bene che Katia Ricciarelli, si era proposta, per cantare in chiesa l’Ave Maria alle nozze e per poi intrattenere gli ospiti. Ma pare che all’ultimo momento abbia dato buca, dicendo di non avere voce per sostenere un impegno così importante. Sarà vero?

I cattivoni inoltre dicono che tra gli assenti illustri, spicca il nome di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello VIP, secondo i ben informati, avrebbe dovuto essere il testimone di nozze di Francesca Cipriani. Ruolo che invece è stato ricoperto da Giucas Casella. Era previsto oppure all’ultimo Giucas, ha dovuto prendere il posto di Alfonso?

Tra gli altri assenti al matrimonio di Francesca Cipriani anche Manuel Bortuzzo. Pare che il nuotatore abbia preferito non partecipare all’evento, per evitare di alimentare voci e chiacchiericcio. Avrebbe infatti incontrato la sua ex, Lulù Selassiè e avrebbe quindi deciso di evitare. In questi giorni in ogni caso Manuel è impegnato con delle gare, per cui potrebbe anche essere questo il motivo. Non era del resto il solo ex concorrente del GF VIP a essere assente. All’appello mancavano altri vipponi come Soleil Sorge ma anche Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Davide Silvestri, Clarissa Selassiè. Insomma la lista di vip che hanno declinato l’invito era lunga…